Eleições 2026: Dorinha Seabra, Laurez Moreira e Vicentinho Júnior apresentam posicionamentos após debate

Boa parte do ato repetiu a mesmice do último debate repetido nas últimas eleições, e, as propostas foram reduzidas por rótulos com poucas propostas com carências de destaques propositivos e pragmáticos envolvendo parte dos sete candidatos numa plataforma sem muita inovação no convencimento do voto.

Por Wesley Silas

Nesta quinta-feira, 27, os candidatos ao Governo do Tocantins apresentaram suas propostas e avaliações após o debate promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) em parceria com a TV Jovem Record, em Palmas. Com mediação do jornalista Raul Dias, o encontro reuniu candidatos cujos partidos homologaram candidaturas em convenção: Ataídes Oliveira (Novo), Du Pereira (DC), Laurez Moreira (PSD), Luiz Carlos Ferreira (Democrata), Professora Dorinha (União Brasil), Vicentinho Júnior (PSDB) e Witer Naves (PSOL). As assessorias de Dorinha Seabra, Laurez Moreira e Vicentinho Júnior enviaram ao Portal Atitude seus posicionamentos com destaque para propostas nas áreas de economia, gestão e infraestrutura.

Dorinha Seabra foca em revogação de fundo (FET) e eficiência na saúde

A candidata Professora Dorinha (União Brasil) defendeu a revogação do Fundo Estadual de Transporte (FET) como medida de apoio ao setor produtivo, propondo alternativas conjuntas com a iniciativa privada para baratear custos logísticos. A candidata apontou a qualificação profissional e a inovação tecnológica como eixos para atrair investimentos industriais, destacando parcerias com entidades de formação técnica.

Em resposta aos questionamentos sobre a eficiência administrativa, Dorinha abordou a gestão por resultados na saúde e citou a previsão de funcionamento do Hospital Geral de Araguaína para o primeiro semestre de 2027, além de projetos para a capital.

Laurez Moreira cobra Planejamento e conclusão de Obras

O candidato Laurez Moreira (PSD) direcionou seus pronunciamentos à cobrança de planejamento governamental e à crítica pelo atraso em obras estaduais. Ele argumentou que a ausência de diretrizes orçamentárias e operacionais compromete o desenvolvimento econômico do Estado.

Entre as prioridades citadas, o candidato enfatizou a necessidade de conclusão dos hospitais regionais de Gurupi e Araguaína. Ao término do evento, Laurez recebeu do presidente da Fieto, Roberto Pires, a Carta da Indústria, documento com as reivindicações do setor produtivo.

Vicentinho Júnior propõe desburocratização e ações em Saúde e Segurança

Vicentinho Júnior (PSDB) centralizou suas declarações no combate à burocracia estatal e na renovação dos quadros administrativos. O candidato defendeu parcerias com o Sistema S para a capacitação de jovens fora do mercado de trabalho e do sistema educacional.

Na área da saúde, propôs a construção de três hospitais regionais, reforço no controle de insumos e celeridade nas obras de Araguaína. Para a segurança pública, apresentou como proposta o aumento de efetivo das polícias Militar, Civil e Penal mediante concursos públicos.

A relevância dos debates no Processo Eleitoral

A apresentação de propostas em encontros promovidos por entidades civis e veículos de imprensa permite a comparação direta entre os programas de governo protocolados pelos candidatos. O confronto de ideias e a posterior prestação de contas das candidaturas fornecem subsídios técnicos e políticos para a decisão do eleitorado, consolidando o debate público como etapa fundamental do processo democrático no Tocantins.