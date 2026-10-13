Flávio abre 10 pontos de vantagem para Lula em votos válidos no 2º turno

Por Redação

A pesquisa do instituto Gerp, divulgada nesta terça-feira (13), registrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) abriu 10 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Lula (PT), no cenário que simula ‘votos válidos’ para o 2º turno da eleição presidencial do próximo dia 25.

Flávio Bolsonaro registra 55% da preferência do eleitor, contra 45% obtidos por Lula, na modalidade que reproduz a apuração oficial da Justiça Eleitoral, dispensando intenções de voto nulo, em branco, e quem responde “não sabe” ou “nehum deles”.

A pesquisa é a primeira divulgada pelo Gerp, desde o dia 3 de outubro, véspera do 1º turno, quando Flávio tinha vantagem de seis pontos à frente de Lula. O candidato do PL tinha 53% e o petista 47%, segundo o levantamento antes da votação efetiva. E acabou avançando como mais votado, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%.

No cenário de votos totais, que inclui outras respostas, a vantagem de Flávio é de nove pontos percentuais, ao pontuar 53% contra 44% de Lula. Outro 1% indicou nenhum deles, e 3% disseram não saber ou não responderam.

A pesquisa Gerp está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07877/2026. E os dados de intenções de voto foram obtidos junto a 2.400 eleitores de todo o Brasil, consultados nos dias 8, 9 e 12 deste mês de outubro de 2026, por meio de entrevistas por telefone assistidas por computador. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,55%.