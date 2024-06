Josi Nunes lança site oficial da pré-campanha e convida gurupienses para construir novo Plano de Governo

Visitantes podem baixar jingle, explorar o perfil detalhado da prefeita, assistir a vídeos e ficarem atualizados sobre as últimas notícias

Por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), anunciou nesta quarta-feira, 19, o lançamento do site oficial de sua pré-campanha à reeleição: www.josinunesgurupi.com.br. Com objetivo de conhecer o que os gurupienses querem de melhorias para os próximos anos, Josi Nunes disponibilizou um formulário que apresenta perguntas importantes para a construção do próximo Plano de Governo, alinhado ao desejo da população.

Os gurupienses terão a oportunidade de indicar as principais necessidades de seus bairros, prioridades para a gestão de Josi Nunes nos próximos anos, além de sugerir projetos e iniciativas que possam aprimorar ainda mais o que vem sendo conquistado. A identificação dos respondentes é opcional.

“O formulário é intuitivo e foi criado com o propósito de captar as demandas específicas da nossa população, permitindo que Gurupi continue seu crescimento. Reconhecemos que desafios persistem e é ouvindo e compreendendo que conseguiremos planejar as melhores estratégias. Convido cada gurupiense a se unir a nós para cuidar da nossa amada Gurupi”, explicou Josi Nunes.

No site, os visitantes podem acessar e baixar o jingle da pré-campanha, explorar o perfil detalhado da prefeita, assistir a vídeos, ficarem atualizados sobre as últimas notícias de suas ações e se conectar às redes sociais da gestora. Além disso, o site é como um canal aberto para que todos os cidadãos de Gurupi possam acompanhar de perto as propostas e realizações, promovendo transparência e participação ativa na construção do futuro da cidade.

Texto: Ascom União Brasil Gurupi

Crédito da foto: Ascom União Brasil Gurupi