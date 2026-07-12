Em Novo Alegre, prefeita Ivanilda Pereira anuncia apoio à pré-candidatura do coronel Márcio Barbosa

Da Redação

A prefeita de Novo Alegre, Ivanilda Pereira (União), manifestou apoio à pré-candidatura do coronel Márcio Barbosa à Câmara dos Deputados durante a tradicional Vaquejada realizada no sábado (11), no município da região Sudeste do Tocantins.

Convidado pela gestora municipal, a ocasião também contou com a presença do deputado estadual Eduardo Fortes, que também reafirmou seu alinhamento com a prefeita.

Ao lado de Fortes, o coronel Márcio Barbosa participou da programação do evento, acompanhou as competições e conversou com moradores, lideranças locais e participantes.

Durante o encontro, a prefeita destacou que a manifestação de apoio decorre de sua avaliação da trajetória profissional e pública dos parlamentares. “Conheço a história de trabalho e dedicação do coronel Márcio Barbosa e do deputado Eduardo Fortes ao Tocantins. Acredito que é fundamental termos representantes comprometidos com as demandas do nosso povo e, por isso, declaro meu apoio à pré-candidatura de ambos”, afirmou Ivanilda Pereira.

Ao comentar a manifestação da prefeita, o coronel Márcio Barbosa agradeceu e afirmou que recebe o apoio com responsabilidade. “Recebo essa manifestação da prefeita Ivanilda Pereira, ao lado do deputado Eduardo Fortes, com imensa gratidão e senso de dever. Ela reforça o meu compromisso com o povo de Novo Alegre e com o fortalecimento de todas as cidades tocantinenses, trabalhando sempre em sintonia com os gestores locais”, declarou.

Agenda do fim de semana

Além da visita a Novo Alegre, o coronel Márcio Barbosa cumpriu outros compromissos no Estado.

Na sexta-feira (10), participou da abertura do 7º Encontro da Família Barbosa, em Figueirópolis, na região Sul, que reúne descendentes de Domingos Barbosa de Souza e celebra a história da família no Tocantins.

No sábado, na região central, em Porto Nacional, participou do almoço de confraternização da turma do Curso de Formação de Soldados de 1994 da Polícia Militar do Tocantins, reencontrando antigos companheiros de farda após mais de três décadas.

Sobre a intensa movimentação do fim de semana, o coronel ressaltou a importância do contato direto com a população.

“Cada visita que faço pelo nosso Tocantins é uma oportunidade de ouvir as pessoas e entender de perto as realidades de cada região. Seguirei percorrendo o Estado para construir um projeto que realmente dialogue com as necessidades dos nossos municípios”, pontuou Barbosa.