“União pelo Tocantins” lança pré-candidaturas para 2026 em evento em Araguaína

da redação

União Brasil, PL, Progressistas, Republicanos, Podemos e PRD se reúnem na próxima quarta-feira, 15 de julho, para oficializar o bloco “União pelo Tocantins”. O lançamento das pré-candidaturas acontece às 18h30 no Ginásio Pedro Quaresma, em Araguaína, e dá a largada às articulações do grupo para as eleições de 2026 no estado.

Entre os presentes estão a senadora e pré-candidata ao governo Professora Dorinha, o governador Wanderlei Barbosa, o prefeito de Araguaína Wagner Rodrigues e os pré-candidatos ao Senado Eduardo Gomes, Eli Borges, Carlos Gaguim e Ronaldo Dimas.

Além da apresentação dos nomes, o encontro terá debates sobre políticas públicas, definição de diretrizes do plano de governo e estratégias de atuação conjunta durante a campanha.