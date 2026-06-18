Laurez Moreira debate futuro de Santa Rosa com lideranças e pré-candidatos

Da Redação

O vice-governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira, esteve em Santa Rosa do Tocantins nesta quarta-feira, 17, para uma agenda de diálogo com lideranças políticas e representantes do município. Participaram do encontro o deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Gutierres Torquato, o vereador e pré-candidato a deputado federal, Lucas Campelo, e o ex-prefeito de Santa Rosa, Ailton Araújo.

Foram discutidos os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento de Santa Rosa e da região. Entre os temas abordados estiveram o fortalecimento da economia local, a melhoria da infraestrutura, os avanços necessários na área da saúde e investimentos capazes de ampliar a geração de emprego e renda.

As lideranças também compartilharam avaliações sobre as necessidades do município e defenderam uma atuação conjunta para ampliar investimentos e criar condições para que Santa Rosa continue avançando. A infraestrutura viária, o incentivo à atividade produtiva e a ampliação dos serviços públicos estiveram entre os assuntos debatidos.

Para Laurez, o diálogo com lideranças que conhecem a realidade local é fundamental para identificar prioridades e contribuir para a construção de um projeto voltado ao desenvolvimento regional.

“Santa Rosa tem potencial para crescer ainda mais. É uma cidade estratégica para a região e que precisa de investimentos que ajudem a fortalecer sua economia, melhorar a infraestrutura e garantir mais qualidade de vida para a população. Ouvindo quem conhece a realidade local, conseguimos compreender melhor os desafios e discutir alternativas para o desenvolvimento do município e do Tocantins”, afirmou Laurez Moreira.