Luana Nunes repudia postura de Vicentinho Júnior contra a imprensa e detalha dados da PF

Por Redação

Em vídeo publicado nas redes sociais, a médica e ex-candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil) detalhou os desdobramentos das investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Overclean. O caso envolve a empresa GMD Borba Distribuidora, registrada em nome da esposa do deputado federal e candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB). Na oportunidade, a médica também criticou a atitude do parlamentar durante sabatina na TV Anhanguera, ao responder questionamentos da jornalista Jocyelma Santana.

Durante a gravação, Luana apresentou os dados apontados pelos investigadores, que identificaram uma movimentação bancária na ordem de R$ 170 milhões — somando entradas e saídas — em pouco mais de seis anos pela empresa citada. A ex-candidata questionou a origem e o destino desses recursos, ressaltando que a Polícia Federal constatou que o estabelecimento não funcionava no endereço declarado em Sítio Novo. Outro ponto destacado por Luana foram os repasses de R$ 420 mil associados ao codinome “VIC” em uma planilha apreendida pelas autoridades, cujas datas e valores coincidem com transferências destinadas à empresa da esposa do parlamentar.

Luana rebateu a declaração de Vicentinho Júnior de que teria sido inocentado pelo Judiciário. Ela esclareceu que a decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), apenas indeferiu pedidos de medidas cautelares — a exemplo do bloqueio de valores —, o que não significa absolvição ou encerramento das apurações. A defesa do deputado sustenta que não há irregularidades, que o parlamentar não foi indiciado e que o estabelecimento pertencia ao seu sogro, já falecido. “São dados oficiais da investigação da Polícia Federal. Não se trata de uma acusação pessoal, mas de fatos sob apuração policial”, afirmou Luana no vídeo.

Solidariedade e críticas à atitude contra o jornalismo

Ao abordar a sabatina transmitida pela afiliada da TV Globo no Tocantins, Luana prestou solidariedade a Jocyelma Santana e repudiou a conduta de Vicentinho Júnior diante das perguntas sobre a operação. Para a médica, o candidato adotou uma postura de intimidação em relação à profissional no exercício do seu trabalho jornalístico. O episódio soma-se a um histórico recente de atritos com a imprensa: em junho, a jornalista Verônica Bolzan relatou ter sofrido ameaça de processo criminal por parte do parlamentar após fotografá-lo em local público em Brasília, fato que gerou manifestações de repúdio por entidades do setor.

Desempenho político

Filha da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, Luana estreou na política no primeiro truno das eleições de 2026 para a Câmara dos Deputados, alcançando a suplência do União Brasil com 27.352 votos no estado. Em Gurupi, foi a candidata mais votada para o cargo, somando 18.651 votos — desempenho superior ao segundo mais votado, de Felipe Martins (3.489 votos na cidade) e ao candidato ao governo do Tocantins de Vicentinho Júnior (14.584 votos no município).

Veja o vídeo na íntegra aqui:

https://www.instagram.com/p/DenUS6Xtgqz/