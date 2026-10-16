Menos burocracia e criação do Banco de Desenvolvimento: Professora Dorinha assume compromissos com empresários na Acipa

Candidata respondeu a seis perguntas de empresários e apresentou propostas para facilitar o acesso ao crédito, qualificar trabalhadores e atrair investimentos

Por Redação

A Professora Dorinha (União Brasil), candidata ao Governo do Tocantins, garantiu que a sua gestão diminuirá a burocracia, anunciou criação de um Banco de Desenvolvimento e confirmou medidas para facilitar a abertura e o funcionamento de empresas durante o Café com Empresários, realizado nesta sexta-feira, 16, na Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa). Ao lado do senador reeleito Eduardo Gomes (PL), Dorinha respondeu a seis perguntas encaminhadas por diretores da entidade sobre crédito, inovação, qualificação profissional, infraestrutura comercial e a relação do governo com o setor produtivo.

“É o setor produtivo que mantém o Estado funcionando. Para atrair novas empresas, precisamos enxergar quem produz como parceiro. Estado e municípios devem dar respostas rápidas, com mais agilidade, transparência e digitalização. O Estado não pode ser um fator complicador. Nada será feito sem discutir com vocês”, afirmou Dorinha.

A candidata defendeu a Medida Provisória de Liberdade Econômica já publicada pelo governo estadual para reduzir entraves administrativos e dar mais segurança jurídica aos empresários. Também propôs a criação de um Banco de Desenvolvimento para ampliar o acesso ao crédito e ressaltou necessidade de se promover parcerias com o Sistema S, universidades e empresas para formar profissionais conforme as necessidades do mercado. Dorinha ainda citou investimentos em inovação e melhorias na hotelaria e na gastronomia para ampliar a atividade turística.

Demandas dos empresários

O presidente da Acipa, Joseph Madeira, destacou a importância do encontro para apresentar as demandas do comércio.

“É uma oportunidade de conhecer os projetos e propostas de cada candidato. Se eleita, esperamos que a senhora tenha um olhar especial para a classe empresarial, para aqueles que ousam empreender, pagam impostos e transformam vidas”, afirmou.

O senador Eduardo Gomes defendeu legislação favorável aos investimentos, crédito mais barato e responsabilidade fiscal. “O Estado precisa ter responsabilidade fiscal, incentivo e boa gestão em todos os setores”, disse. Ele também lembrou o apoio dado ao setor produtivo durante a pandemia e agradeceu a votação recebida em sua reeleição.

Dorinha também respondeu a questionamentos sobre segurança, mobilidade e conservação das áreas comerciais. Citou as intervenções da Prefeitura de Palmas na Avenida Tocantins, em Taquaralto, como exemplo de obras que devem considerar as necessidades dos comerciantes. A candidata ainda tratou de oportunidades para mulheres empreendedoras e defendeu o fim do Fundo Estadual de Transporte (FET).