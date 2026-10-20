Michelle Bolsonaro, Damares Alves e Bia Kicis participam de encontro com Dorinha em Palmas nesta quarta-feira

Evento “Todas por Ela” será realizado às 17h, no Cristal Hall, e reunirá lideranças políticas e apoiadores da candidata ao Governo do Tocantins

Por Redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), recebe nesta quarta-feira, 21, em Palmas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a senadora Damares Alves (Republicanos) e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF). As três participam do encontro “Todas por Ela”, marcado para as 17h, no Cristal Hall.

O evento ocorre na reta final da campanha do segundo turno e reúne três nomes da política nacional em apoio à candidatura da Professora Dorinha. Michelle Bolsonaro, Damares Alves e Bia Kicis estarão ao lado da candidata em um encontro voltado à participação feminina na política e à mobilização de apoiadores.

O segundo turno da eleição para o Governo do Estado será realizado no domingo, 25.

*Serviço

*Evento: Todas por Ela

*Data: Quarta-feira, 21 de outubro

*Horário: 17h

*Local:* Cristal Hall, Palmas

*Participantes: Professora Dorinha, Michelle Bolsonaro, Damares Alves e Bia Kicis.