“Nosso apoio é inabalável”, diz vice-prefeito de Formoso do Araguaia sobre Dorinha

Ronison Parente mantém posição no segundo turno e destaca recursos destinados à saúde, pavimentação, moradia e agricultura no município

Por Redação

O vice-prefeito de Formoso do Araguaia, Ronison Parente (MDB), declarou que mantém seu apoio à Professora Dorinha (União Brasil) no segundo turno da eleição para o Governo do Tocantins. Mesmo após as mudanças de posicionamento político no município, Ronison afirmou que seguirá com a candidata, a quem já havia apoiado no primeiro turno, e destacou os investimentos destinados à cidade ao longo de sua atuação parlamentar.

“Fiquei muito feliz com seu apoio. Conheço você há muito tempo, seu trabalho e sua liderança política. Formoso do Araguaia é uma cidade à qual sempre dei uma atenção muito grande. Temos recursos para saúde, educação, asfalto e também nas aldeias indígenas. Meu carinho e minha gratidão pela cidade são enormes”, afirmou Dorinha.

Ronison disse que sua decisão considera o trabalho da candidata em Formoso. “Quero trazer o reconhecimento da população por esses investimentos e reafirmar, com muita convicção e de maneira inabalável, nosso apoio neste segundo turno”, declarou. O vice-prefeito também mencionou a possibilidade de o Tocantins eleger sua primeira governadora e dirigiu um apelo especial às mulheres do município.

Investimentos em Formoso

Ao longo da atuação parlamentar, Dorinha indicou R$ 23,7 milhões em recursos para Formoso do Araguaia, dos quais R$ 13,5 milhões constam como pagos. Entre as ações estão R$ 3 milhões para recuperação da pavimentação asfáltica, recursos para equipamentos de saúde, aquisição de ônibus escolar e máquinas agrícolas, além de duas propostas habitacionais que somam 45 moradias.

Dorinha também defendeu a recuperação da capacidade produtiva de Formoso do Araguaia e citou a travessia da Ilha do Bananal como uma das questões que pretende enfrentar. “Formoso tem um potencial enorme para gerar emprego e fortalecer o agro. Precisamos recuperar sua posição na produção e atrair investidores. Já fiz muito como deputada e senadora, mas, como governadora, vou fazer ainda mais”, afirmou.

A candidata também mencionou a situação das comunidades indígenas atingidas por incêndios na região. Segundo ela, o governo federal já foi procurado para tratar do apoio às famílias que perderam suas casas, além das medidas adotadas pelo governo estadual.

Texto: Jéssica Sá

Fotos: G. Félix Rocha