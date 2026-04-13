PSD, PDT e PSB articulam alianças; Carlesse oficializa pré-candidatura ao Senado

Por Redação

Em reunião realizada nesta segunda-feira (13), lideranças do PSD, PDT e PSB discutiram a composição de alianças para o cenário eleitoral do Tocantins. O encontro, liderado pelo vice-governador e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, serviu também para formalizar a pré-candidatura do ex-governador Mauro Carlesse ao Senado Federal.

Articulação Política

Durante o evento, Laurez Moreira enfatizou a necessidade de convergência entre as siglas, defendendo que a estabilidade política é o caminho para o desenvolvimento estadual. O dirigente minimizou antigos embates políticos, classificando a aproximação como um movimento de “maturidade”.

“Já estivemos em lados opostos, mas o momento exige união. O Tocantins precisa de quem esteja disposto a somar e a construir projetos”, afirmou Moreira.

O presidente do PSD também pontuou diretrizes para a gestão pública, mencionando a eficiência no uso de recursos e o foco em áreas como industrialização, infraestrutura, saúde e educação. Segundo ele, a meta é transformar o potencial produtivo do estado em resultados sociais concretos.

Presenças no Evento

A reunião contou com a participação de figuras centrais da política tocantinense, incluindo:

Irajá Abreu: Senador (PSD);

Mauro Carlesse: Ex-governador e pré-candidato ao Senado;

Deputados Estaduais: Gutierres Torquato, Luciano Oliveira e Eduardo Mantoan;

Dirigentes Partidários: Jairo Mariano (PDT), vereadores Pedro Messias (PDT) e André Caixeta (PSB);

Raul Filho: Ex-prefeito de Palmas.

O encontro marca uma etapa estratégica na consolidação do bloco partidário, que busca fortalecer as chapas de candidatos a deputados estaduais e federais com vistas ao pleito.