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segunda-feira, 13 abril

Eleições

PSD, PDT e PSB articulam alianças; Carlesse oficializa pré-candidatura ao Senado

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Por Redação

Em reunião realizada nesta segunda-feira (13), lideranças do PSD, PDT e PSB discutiram a composição de alianças para o cenário eleitoral do Tocantins. O encontro, liderado pelo vice-governador e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, serviu também para formalizar a pré-candidatura do ex-governador Mauro Carlesse ao Senado Federal.

Articulação Política

Durante o evento, Laurez Moreira enfatizou a necessidade de convergência entre as siglas, defendendo que a estabilidade política é o caminho para o desenvolvimento estadual. O dirigente minimizou antigos embates políticos, classificando a aproximação como um movimento de “maturidade”.

O evento contou com a presença de nomes expressivos da política estadual e nacional, como o senador Irajá Abreu, o ex-governador Mauro Carlesse, além dos deputados estaduais Gutierres Torquato, Luciano Oliveira e Eduardo Mantoan. Também participaram o presidente estadual do PDT, Jairo Mariano, o presidente do PSB, André Caixeta, e o ex-prefeito Raul Filho, além de diversos pré-candidatos a deputado federal e estadual.

“Já estivemos em lados opostos, mas o momento exige união. O Tocantins precisa de quem esteja disposto a somar e a construir projetos”, afirmou Moreira.

O presidente do PSD também pontuou diretrizes para a gestão pública, mencionando a eficiência no uso de recursos e o foco em áreas como industrialização, infraestrutura, saúde e educação. Segundo ele, a meta é transformar o potencial produtivo do estado em resultados sociais concretos.

Presenças no Evento

A reunião contou com a participação de figuras centrais da política tocantinense, incluindo:

  • Irajá Abreu: Senador (PSD);

  • Mauro Carlesse: Ex-governador e pré-candidato ao Senado;

  • Deputados Estaduais: Gutierres Torquato, Luciano Oliveira e Eduardo Mantoan;

  • Dirigentes Partidários: Jairo Mariano (PDT), vereadores Pedro Messias (PDT) e André Caixeta (PSB);

  • Raul Filho: Ex-prefeito de Palmas.

O encontro marca uma etapa estratégica na consolidação do bloco partidário, que busca fortalecer as chapas de candidatos a deputados estaduais e federais com vistas ao pleito.

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