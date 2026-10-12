“Que a direita tocantinense não se surpreenda com Vicentinho fazendo o “L” com Kátia e Laurez; é tudo pelo poder”, critica prefeito de Axixá

Por Redação

O anúncio do apoio da ex-senadora Kátia Abreu, coordenadora da campanha de Lula no Tocantins, ao candidato do PSDB ao governo do Estado, Vicentinho Júnior, segue repercutindo no meio político. “Só no aguardo da tradicional foto deles fazendo o “L”. Que a direita tocantinense não se surpreenda com Vicentinho fazendo o “L” com Laurez e Kátia. É tudo pelo poder”, disse, nesta segunda-feira, dia 12, o prefeito de Axixá, Auri-Wulange Ribeiro Jorge, aliado da candidata Professora Dorinha, do UB.

Auri reforça que esta e outras aproximações evidenciam contradições que precisam ser esclarecidas ao eleitor tocantinense. “A questão vai além da formação de um palanque eleitoral e envolve a coerência entre o discurso político apresentado à população e as alianças firmadas para a disputa pelo governo estadual. Os tocantinenses não engolem mais isso”, citou.

As prioridades

Para o aliado de Dorinha, a composição exige explicações sobre as prioridades políticas e administrativas que serão defendidas pelo grupo

“Fazer alianças faz parte da política. O que não pode faltar é coerência. Quando lideranças que representam campos políticos distintos se unem, o mínimo que se espera é uma explicação transparente sobre o que mudou, quais ideias ficaram para trás e o que efetivamente será defendido caso esse grupo chegue ao governo”, declarou.

O aliado também sustentou que o debate eleitoral precisa estar centrado em propostas concretas para o Tocantins, especialmente nas áreas de saúde, infraestrutura, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico.