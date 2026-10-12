“Que a direita tocantinense não se surpreenda com Vicentinho fazendo o “L” com Kátia e Laurez; é tudo pelo poder”, critica prefeito de Axixá

Por Redação
O anúncio do apoio da ex-senadora Kátia Abreu, coordenadora da campanha de Lula no Tocantins, ao candidato do PSDB ao governo do Estado, Vicentinho Júnior, segue repercutindo no meio político. “Só no aguardo da tradicional foto deles fazendo o “L”. Que a direita tocantinense não se surpreenda com Vicentinho fazendo o “L” com Laurez e Kátia. É tudo pelo poder”, disse, nesta segunda-feira, dia 12, o prefeito de Axixá, Auri-Wulange Ribeiro Jorge, aliado da candidata Professora Dorinha, do UB.
“O eleitor tocantinense tem o direito de saber como posições políticas tão diferentes passaram a caminhar juntas. De um lado, temos Vicentinho Júnior, que construiu sua imagem no campo da direita. Do outro, Kátia Abreu, que foi deixada de lado pelo agro há muito tempo e hoje coordena a campanha de Lula no Tocantins. É legítimo perguntar qual é o objetivo que une essas forças e quais compromissos estão sendo assumidos nessa aliança”, completou.Para ele, a aproximação entre liderança identificada com a direita e coordenadora da campanha de Lula no Tocantins levanta questionamentos sobre coerência ideológica e compromissos com o eleitor.
Auri reforça que esta e outras aproximações evidenciam contradições que precisam ser esclarecidas ao eleitor tocantinense. “A questão vai além da formação de um palanque eleitoral e envolve a coerência entre o discurso político apresentado à população e as alianças firmadas para a disputa pelo governo estadual. Os tocantinenses não engolem mais isso”, citou.
As prioridades
Para o aliado de Dorinha, a composição exige explicações sobre as prioridades políticas e administrativas que serão defendidas pelo grupo
“Fazer alianças faz parte da política. O que não pode faltar é coerência. Quando lideranças que representam campos políticos distintos se unem, o mínimo que se espera é uma explicação transparente sobre o que mudou, quais ideias ficaram para trás e o que efetivamente será defendido caso esse grupo chegue ao governo”, declarou.
O aliado também sustentou que o debate eleitoral precisa estar centrado em propostas concretas para o Tocantins, especialmente nas áreas de saúde, infraestrutura, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico.
“O Tocantins não precisa apenas de uma composição eleitoral montada para somar forças. Precisa de um projeto consistente, com compromissos públicos e responsabilidade com o futuro do Estado. Isso encontramos no palanque da Professora Dorinha. Isso porque o eleitor não pode ser tratado como alguém que só é lembrado na hora de votar”, finalizou.