Reconfiguração no Republicanos movimenta bastidores da sucessão estadual no Tocantins

Por Wesley Silas

Fontes políticas e jornalísticas, entre elas o jornalista Luiz Armando na TV Norte Tocantins, apontam que o governador Wanderlei Barbosa teria dado carta branca ao deputado estadual e pré-candidato ao governo, Amélio Cayres, para conduzir o Republicanos no Tocantins. A movimentação é interpretada nos bastidores como parte de uma estratégia para fortalecer o projeto de Cayres visando as eleições de 2026.

A consolidação da pré-candidatura de Amélio Cayres altera diretamente o tabuleiro eleitoral, sobretudo na disputa pelo Senado. Com o Republicanos em posição de protagonismo, ganham fôlego nomes como o do deputado e pré-candidato Alexandre Guimarães (MDB) e o do técnico Vanderlei Luxemburgo (Avante). Ambos passam a ser considerados, nos bastidores, como potenciais ocupantes das duas vagas ao Senado em uma chapa majoritária apoiada pela estrutura do partido.

O elevado índice de indecisos — estimado em mais de 70% do eleitorado tocantinense — reforça a percepção de que há um espaço político em aberto, que diferentes grupos tentam ocupar. Esse cenário de incerteza favorece a entrada de novos atores e o redesenho de alianças, tanto na disputa pelo governo quanto na composição das chapas proporcionais e majoritárias.

Até o momento, o quadro vinha sendo tratado como relativamente mais definido, com quatro pré-candidaturas centrais ao governo: a da senadora Dorinha Seabra (União Brasil), a do vice-governador Laurez Moreira (PSD), apontado como principal adversário de Wanderlei Barbosa; a do deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB); e a do ex-senador e empresário Ataides Oliveira (Novo). A entrada de Amélio Cayres, porém, tende a aumentar a fragmentação no campo ligado ao governo e obriga todos os pré-candidatos a reavaliarem suas estratégias e possíveis alianças, especialmente na disputa ao Senado.

Em um Estado com alto índice de indecisos e baixa fidelidade partidária, a proliferação de projetos associados, direta ou indiretamente, ao governo pode transformar a eleição em uma disputa predominantemente de estruturas partidárias e de governo, em vez de um confronto claro de propostas. Se os grupos políticos não apresentarem programas objetivos e diferenças nítidas entre si, permanece o risco de que o eleitor seja tratado apenas como peça em um arranjo de interesses, e não como agente central de uma escolha pautada em projetos para o Tocantins em 2026.