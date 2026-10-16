Representantes do Agro apoiam Professora Dorinha; que reitera fim do FET em 2027 e regularização fundiária

Aprosoja, FAET, ADSTO, Sindicato Rural de Gurupi, COAPA ressaltam atuação da candidata; compromissos incluem apoio aos pequenos produtores, segurança jurídica e fortalecimento do cooperativismo.

Por Redação

Candidata a governadora da coligação União pelo Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil) recebeu o apoio de representantes de entidades do agronegócio e da agropecuária de todo o Estado. No encontro realizado nesta quarta-feira, 14 de setembro, os dirigentes deram respaldo político total, destacaram sua atuação no Congresso Nacional em defesa dos produtores rurais e apresentaram prioridades para o setor, como segurança jurídica, logística e melhores condições para produzir e escoar a produção. Participaram os presidentes da Aprosoja/TO e Aprosoja Nacional, Sindicato Rural de Gurupi, Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (COAPA), Adesto (Associação de Desenvolvimento Sustentável do Tocantins), e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET).

A presidente da Aprosoja Tocantins, Caroline Barcelos, destacou o compromisso da candidata com o desenvolvimento do Estado. Paulo Carneiro, presidente da FAET, relacionou o apoio ao trabalho de Dorinha nas pautas do campo. “Ela tem ajudado muito na pauta do agro”, afirmou. “Eu deixo aqui o meu apoio e o apoio de toda a nossa categoria.”

O presidente da Aprosoja Nacional, Maurício Buffon, citou a contribuição da senadora para a votação do licenciamento ambiental no Senado. Segundo ele, a atuação de Dorinha ajudou a destravar uma demanda do setor. “As pautas do agronegócio sempre foram muito bem atendidas pela nossa senadora”, declarou.

O presidente da ADSTO, Arnaldino dos Santos afirmou que o apoio é resultado do trabalho da parlamentar e da confiança em sua capacidade de governar. “Hoje, o agro é a locomotiva do nosso Estado e a gente confia muito no seu mandato à frente do governo do Estado para que a gente avance ainda mais em todas as pautas do agronegócio”, disse.

João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, destacou o empenho de Dorinha diante dos problemas de logística enfrentados pelos produtores. “A eleição dela é a garantia de que nós vamos ter a solução desses problemas. Por isso o apoio à sua candidatura”, afirmou.

Fim do FET

Dorinha reiterou seu compromisso em extinguir o Fundo Estadual de Transporte (FET) logo no início do governo e afirmou que a medida dará mais força ao setor produtivo sem comprometer o atendimento em outras áreas. “O FET, do ponto de vista tributário, não agrega para o Tocantins. Sua extinção não vai comprometer o atendimento em outras áreas e vai permitir que o setor produtivo fique cada dia mais forte”, declarou.

Fortalecimento dos pequenos e médios produtores

Dorinha defendeu o fortalecimento das cooperativas e associações como caminho para ampliar as oportunidades dos pequenos produtores. “É através desse modelo que nós podemos, inclusive, trabalhar com os pequenos produtores e agregar valor ao produto que nós já temos”, declarou.

*Regularização fundiária e infraestrutura*

Na área de segurança jurídica, a candidata citou o projeto de lei 1.199/23, apresentado pelo senador Eduardo Gomes (PL), da qual ela é relatora, para transferir ao Tocantins terras que estão sob domínio da União. A proposta busca enfrentar entraves à regularização fundiária e dar mais segurança a quem produz e investe no campo.

Na infraestrutura, apontou as BRs 235, 010 e 153, além da Transbananal, entre as prioridades para melhorar o escoamento e ampliar a competitividade da produção tocantinense. “É na logística que é o nosso maior desafio”, afirmou.