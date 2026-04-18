Sucessão de Eli abre racha na CIADSETA-TO e expõe disputa familiar por vaga na Câmara

Por Redação

A Convenção CIADSETA-TO anunciou apoio ao médico e evangelista Henrique Martins na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, em outubro. A decisão abre uma nova frente de disputa política dentro do grupo ligado à entidade no Tocantins.

Por vários anos, a convenção apoiou o deputado federal Eli Borges. Com o anúncio de que ele pretende disputar o Senado, a vaga de candidato apoiado pela cúpula da igreja para a Câmara ficou aberta.

Henrique Martins passou a ocupar esse espaço com o respaldo da direção da CIADSETA-TO, presidida pelo pastor Paulo Martins Neto. No mesmo campo político e familiar, Rosilene Martins, sobrinha do pastor, também anunciou pré-candidatura a deputada federal, mas ficou fora do projeto oficial da convenção.

A exclusão repete o que ocorreu na eleição passada. Rosilene disputou uma vaga de deputada estadual, obteve quase 5 mil votos e ficou na suplência. Naquele pleito, ela tentou o apoio da convenção, mas a direção preferiu o deputado Gipão.

Agora, mesmo em pré-campanha há mais tempo, Rosilene voltou a ficar sem o respaldo institucional da CIADSETA-TO. O movimento indica que a convenção decidiu concentrar forças em Henrique Martins na sucessão do espaço político antes ocupado por Eli Borges.

O cenário expõe uma divisão interna num grupo que, tradicionalmente, buscava unificar o apoio eleitoral em torno de um nome.