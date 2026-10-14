“Um governo feito para a população, e não para interesses pessoais”, destaca Eduardo Gomes em adesivaço de Dorinha, no Espaço Cultural

Senador participou da programação ao lado da candidata ao Governo do Tocantins e esteve em contato com a população de Palmas.

Por Redação

O senador Eduardo Gomes (PL) participou, na terça-feira (13/10), do adesivaço promovido pela senadora e candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas. O ato reuniu vereadores, deputados e representantes políticos, que reforçaram o apoio à campanha da candidata.

Durante a programação, o vice-presidente do Senado Federal destacou sua parceria com Dorinha e afirmou que o resultado obtido por ela no primeiro turno reflete a espontaneidade e a vontade de ajudar as pessoas.

“Ficou em primeiro lugar no primeiro turno e vai ficar de novo no segundo pela espontaneidade e a vontade de ajudar as pessoas”, declarou.

Eduardo Gomes também ressaltou o caráter popular da candidatura e defendeu a proposta de um governo voltado às necessidades da população, em vez de interesses pessoais.

“A proposta da Dorinha é a de um governo feito e pensado para a população, e não para suprir interesses pessoais. Por isso, estamos com ela”, finalizou.

Ao encerrar a programação, os senadores seguiram para a Feira da 304 Sul, onde visitaram os estabelecimentos dos feirantes locais e conversaram com a população sobre assuntos importantes para o futuro do estado.