Vereadores puxam, nesta quarta-feira , ato de apoio à Professora Dorinha em Palmas

Encontro no auditório da ATM reunirá representantes das câmaras municipais, prefeitos, vice-prefeitos e lideranças políticas
Por Redação
Professora Dorinha (União Brasil) reunirá vereadores e vereadoras nesta quarta-feira, 14 de outubro, às 16h, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas, para uma manifestação de apoio à sua candidatura ao Governo do Tocantins no segundo turno.
O ato contará também com prefeitos, vice-prefeitos e lideranças políticas que apoiam a chapa formada por Dorinha e Atos Gomes (Republicanos).