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quarta-feira, 14 outubro

Eleições

Vereadores puxam, nesta quarta-feira , ato de apoio à Professora Dorinha em Palmas

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima
Encontro no auditório da ATM reunirá representantes das câmaras municipais, prefeitos, vice-prefeitos e lideranças políticas
Por Redação
Professora Dorinha (União Brasil) reunirá vereadores e vereadoras nesta quarta-feira, 14 de outubro, às 16h, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas, para uma manifestação de apoio à sua candidatura ao Governo do Tocantins no segundo turno.
Com o chamado “Juntos com Dorinha”, o encontro coloca os representantes das câmaras municipais no centro da mobilização. Pela proximidade com os moradores e pela atuação nos bairros e nas comunidades, os vereadores têm papel importante no diálogo com os eleitores nesta etapa da campanha.
O ato contará também com prefeitos, vice-prefeitos e lideranças políticas que apoiam a chapa formada por Dorinha e Atos Gomes (Republicanos).
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