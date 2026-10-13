Vicentinho consegue em Araguatins adesão de mais três vereadores

O número de vereadores de Araguatins que apoiam Vicentinho Júnior (PSDB) na disputa pelo Governo do Tocantins continua crescendo. Mais três parlamentares, Eudes Dias, Roxa do Falcão e Roberto Pires, declararam apoio ao candidato neste segundo turno, somando-se às lideranças que já participavam da campanha no município.
Ao receber os novos apoios, Vicentinho destacou a importância de Araguatins e reconheceu o trabalho das lideranças que já participavam de sua caminhada política no município.
“Araguatins tem uma importância muito grande para o Bico do Papagaio e para todo o Tocantins. Temos uma caminhada construída ao lado do prefeito Aquiles, do vice Rômulo e de tantos companheiros que acreditaram nesse projeto desde o início. Agora chegam mais três vereadores, cada um com sua história, seu trabalho e sua responsabilidade com a população.
O que nos une é o compromisso de olhar para Araguatins com a atenção que a cidade merece, ouvindo suas necessidades e trabalhando para que o desenvolvimento chegue também a quem mais precisa”, afirmou Vicentinho.
Importância regional
Araguatins é o maior colégio eleitoral do Bico do Papagaio e o sétimo maior do Tocantins, com mais de 22 mil eleitores. O município ocupa posição importante na região e já recebeu agendas de Vicentinho durante a campanha, com a participação de lideranças locais e do candidato a vice-governador, Amélio Cayres (MDB).
As novas adesões dão continuidade ao movimento de lideranças políticas que passaram a apoiar Vicentinho após o primeiro turno. Em Araguatins, a candidatura reúne representantes do Legislativo e do Executivo municipal, além de outras lideranças que participam da mobilização para a votação do próximo dia 25 de outubro.