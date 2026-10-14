Vicentinho reúne lideranças na ATM em Palmas e recebe novos apoios para o segundo turno

Por Redação
PALMAS — O candidato ao governo estadual Vicentinho reuniu parlamentares, lideranças políticas e apoiadores na noite desta terça-feira (13), no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas. O ato marcou o fortalecimento de sua campanha na capital após agendas no interior do estado e a formalização de novos apoios para a disputa do segundo turno.
Adesões e alianças na capital
Durante o evento, a candidatura confirmou a adesão de lideranças de diferentes regiões e siglas. Entre os nomes apresentados estão o deputado estadual Moisemar Marinho, o vereador de Palmas Dian Carlos, a vereadora de São Valério, Cleomar, e o ex-vereador de Porto Nacional Soares Filho.
Em seus discursos, os apoiadores justificaram a aliança citando o histórico de emendas e recursos destinados por Vicentinho durante seu mandato parlamentar, além de pautas voltadas à agricultura familiar, infraestrutura regional e expansão da rede de creches.
Discurso focado em propostas e debate democrático
Em pronunciamento aos presentes, o candidato defendeu que a etapa final do pleito seja pautada pelo confronto direto de propostas para a gestão pública. Vicentinho abordou diretrizes para setores fundamentais, citando a necessidade de aportes em saúde, educação, infraestrutura viária e habitação, além de defender a valorização do funcionalismo público.
O candidato também pregou a respeitabilidade em relação ao eleitorado de correntes adversárias, destacando a convivência democrática e a liberdade de escolha sem constrangimentos.
O peso das adesões e a estratégia do discurso moderado
A movimentação no auditório da ATM reflete o esforço da campanha de Vicentinho em consolidar capilaridade política e demonstrar tração no segundo turno, especialmente com a atração de vereadores e deputados estaduais que atuam na base municipalista. Ao enfatizar um discurso de conciliação e debate de ideias, a candidatura busca suavizar rejeições e atrair o eleitorado indeferido ou de centro que não se alinhou no primeiro turno. Resta saber se o apoio formal de lideranças locais se converterá em transferência real de votos nas urnas diante da polarização do cenário estadual.