Vicentinho reúne lideranças na ATM em Palmas e recebe novos apoios para o segundo turno

Por Redação

PALMAS — O candidato ao governo estadual Vicentinho reuniu parlamentares, lideranças políticas e apoiadores na noite desta terça-feira (13), no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas. O ato marcou o fortalecimento de sua campanha na capital após agendas no interior do estado e a formalização de novos apoios para a disputa do segundo turno.

Adesões e alianças na capital

Durante o evento, a candidatura confirmou a adesão de lideranças de diferentes regiões e siglas. Entre os nomes apresentados estão o deputado estadual Moisemar Marinho, o vereador de Palmas Dian Carlos, a vereadora de São Valério, Cleomar, e o ex-vereador de Porto Nacional Soares Filho.

Em seus discursos, os apoiadores justificaram a aliança citando o histórico de emendas e recursos destinados por Vicentinho durante seu mandato parlamentar, além de pautas voltadas à agricultura familiar, infraestrutura regional e expansão da rede de creches.

Discurso focado em propostas e debate democrático

Em pronunciamento aos presentes, o candidato defendeu que a etapa final do pleito seja pautada pelo confronto direto de propostas para a gestão pública. Vicentinho abordou diretrizes para setores fundamentais, citando a necessidade de aportes em saúde, educação, infraestrutura viária e habitação, além de defender a valorização do funcionalismo público.

O candidato também pregou a respeitabilidade em relação ao eleitorado de correntes adversárias, destacando a convivência democrática e a liberdade de escolha sem constrangimentos.

O peso das adesões e a estratégia do discurso moderado