Eleitorado palmense que não votou no 1º turno pode participar do 2º turno, garante TRE

Eleições estão marcadas para o domingo, dia 27, num cenário de intensa disputa entre Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira (PODE).

Por Redação

A eleitora ou eleitor regularizado com a Justiça Eleitoral que não votou no primeiro turno destas Eleições Municipais de 2024, pode e deve participar do segundo turno do pleito que acontece no próximo dia 27. Na condução do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), o segundo turno acontece somente em Palmas, devido o município ter ultrapassado a marca de 200 mil de eleitorado.

Como a Justiça Eleitoral considera cada turno de votação uma eleição independente, para efeito de comparecimento ou não da eleitora ou eleitor, nada impede sua participação no segundo pleito.

Ou seja, os 209.524 eleitoras e eleitores da capital, mesmo aquelas/aqueles que por algum motivo não votaram, poderão ir às urnas eletrônicas para escolher quem ocupará o cargo de prefeita, prefeito, vice-prefeita ou vice-prefeito que irá comandar a Prefeitura Municipal de Palmas pelos próximos quatro anos, de 2025 a 2028.