Eli Borges lança pré-candidatura ao Senado com apoio de Professora Dorinha em Araguaína

Por Redação

O deputado federal Eli Borges (Republicanos) oficializou o lançamento de sua pré-candidatura ao Senado nesta sexta-feira, 27, em Araguaína. O evento político serviu como plataforma para consolidar a base governista na região norte do estado e contou com o apoio explícito da senadora e pré-candidata ao governo, Professora Dorinha Seabra (União Brasil), e do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Parceria na Câmara Federal fundamenta aliança

Em seu pronunciamento, Eli Borges agradeceu o endosso da senadora e ressaltou o histórico de articulação conjunta em Brasília. O parlamentar lembrou que contou com o apoio frequente de Dorinha durante os dois mandatos em que compartilharam assentos na Câmara dos Deputados, especialmente no período em que ele presidiu a Frente Parlamentar Evangélica.

Dorinha Seabra ratificou a proximidade política com Eli Borges, relembrando o período em que liderava a Bancada Feminina na Câmara. Segundo a senadora, a convergência em votações estratégicas e pautas de interesse do Tocantins justifica o alinhamento em torno do nome do deputado para a disputa majoritária.

Critérios para a representação da bancada tocantinense

A senadora ressaltou que a escolha para o preenchimento das vagas federais exige critérios rigorosos dos eleitores, tendo em vista que o Tocantins possui uma bancada de apenas oito deputados federais. De acordo com Dorinha, a pré-candidatura de Eli Borges atende à necessidade de parlamentares com conhecimento prático da máquina pública para garantir a defesa dos interesses do estado.

O ato também foi utilizado para referendar a gestão do governador Wanderlei Barbosa. Dorinha e Eli Borges destacaram o cumprimento de metas fiscais e a valorização dos servidores como pilares que necessitam de sustentação legislativa eficiente em Brasília.

Defesa da continuidade administrativa

O governador Wanderlei Barbosa reforçou o discurso de união em torno do projeto governista. Barbosa associou os atuais indicadores econômicos e sociais do Tocantins à transparência da gestão e afirmou que a sequência das políticas públicas estaduais depende da manutenção de uma bancada coesa no Congresso Nacional.

Voto conservador e religioso