Em Alvorada, Laurez Moreira defende Eduardo Fortes e critica gestão da prefeita Josi Nunes

O vice-governador Laurez Moreira (PDT) voltou a manifestar o seu apoio ao candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes (PSD), durante a inauguração do terminal rodoferroviário de Alvorada, na região sul do Tocantins, realizada nesta terça-feira, 10. Em entrevista, Moreira defendeu a capacidade de Fortes para liderar uma gestão eficaz. “A população de Gurupi já compreendeu que Eduardo Fortes é o nome mais preparado e possui as condições necessárias para realizar uma grande administração, aplicando cada centavo de forma responsável”, afirmou.

O vice-governador também criticou a atual gestão da prefeita Josi Nunes, ressaltando a importância de um governo que atenda às necessidades da população.

“Gurupi é um município próspero, com uma arrecadação significativa e um orçamento de R$ 750 milhões. É possível implementar uma administração moderna que beneficie todos os setores. Não podemos permitir que um prefeito permaneça no cargo por quatro anos sem realizar obras essenciais, como a construção de salas de aula, Unidades Básicas de Saúde e uma nova UPA”, alfinetou Moreira, que tem seu filho, Juarez Moreira (PDT), como candidato a vice de Eduardo Fortes.