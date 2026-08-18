Em Araguaína, Fábio Vaz e Olyntho Neto selam parceria eleitoral apesar de apoiarem grupos diferentes ao Governo

da redação

Mesmo integrando projetos distintos na disputa pelo Governo do Tocantins, o candidato a deputado federal Fábio Vaz (Republicanos) e o deputado estadual Olyntho Neto (MDB) decidiram unir forças em Araguaína para a disputa proporcional de 2026. O acordo estabelece uma dobradinha entre os dois políticos no município: enquanto o Republicanos está no grupo que apoia a pré-candidatura de Professora Dorinha ao Palácio Araguaia, o MDB está alinhado à candidatura de Vicentinho Júnior.

Olyntho Neto justificou o apoio destacando a atuação de Fábio Vaz quando esteve à frente da Secretaria de Estado da Educação, citando obras e ações realizadas no Tocantins, como a Escola do Nova Araguaína. Vaz, por sua vez, ressaltou a relação de amizade e parceria construída com o deputado e agradeceu o apoio recebido em uma das principais bases eleitorais do Estado. O movimento evidencia como, na disputa proporcional, alianças locais podem ultrapassar as divisões dos palanques majoritários.