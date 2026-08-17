Em Araguaína, Gaguim lança campanha ao lado de lideranças e faz dobradinha com Lucas Campelo

da redação

Carlos Gaguim iniciou oficialmente sua campanha ao Senado neste domingo (16), em Araguaína. A agenda no segundo maior colégio eleitoral do Tocantins reuniu vereadores, suplentes, lideranças comunitárias e apoiadores, além de incluir a participação do candidato na 18ª Cavalgada do Distrito de Novo Horizonte.

Durante um dos encontros, o deputado estadual Jorge Frederico declarou apoio à candidatura de Gaguim. Também participaram os vereadores Enoque Neto, presidente da União dos Vereadores do Estado do Tocantins (UVET), Flávio Cabanhas, Kakazim e Renatinho, além de suplentes e outras lideranças locais.

Jorge Frederico destacou a trajetória política de Gaguim e afirmou que o grupo atuará em favor da candidatura ao Senado.

“Estamos aqui ao lado de quatro vereadores de Araguaína, suplentes de vereadores e líderes da cidade, declarando apoio ao nosso amigo Gaguim, que conhece o Tocantins e é trabalhador. É o nosso próximo senador da República. Que Deus abençoe essa caminhada e estamos juntos”, afirmou.

Ao agradecer o apoio, Gaguim relembrou a relação política construída com Jorge Frederico desde o período em que ocupou o Governo do Tocantins e reconheceu que a disputa exigirá mobilização.

“Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Jorge Frederico, eu conheço há muito tempo. Quando fui governador, ele ajudou muito o Estado e me ajudou muito também. Eu conheço a sua história. É bom estar aqui hoje junto com os nossos amigos, vendo essa mobilização e as pessoas acreditando na gente. Vamos ter que trabalhar muito. Muito obrigado pelo apoio”, declarou.

Dobradinha com Lucas Campelo

A movimentação também marcou o início da campanha do vereador Lucas Campelo a deputado federal. Durante o encontro, ele apresentou sua candidatura como parte de um projeto político voltado ao Tocantins e destacou a parceria com Gaguim.

“Estamos iniciando hoje essa campanha e temos um só objetivo, transformar e mudar a vida da nossa população tocantinense. Quero agradecer ao meu senador Carlos Henrique Gaguim, com quem aprendi muito a fazer política, uma política séria e honrada, que muda a vida do povo tocantinense. Araguaína está bem representada com o Lucas aqui”, afirmou.

Gaguim confirmou a aliança eleitoral com Campelo e disse que pretende trabalhar, caso seja eleito, pela destinação de recursos federais aos municípios tocantinenses.

“Fiz questão de vir aqui hoje, a primeira cidade onde começou a campanha, ao lado desse jovem que a gente vai estar lá em Brasília, no Senado, colocando recurso para Lucas Campelo, nosso federal, ajudar a transformar a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo, juntamente com os nossos vereadores, suplentes de vereadores, presidentes de associação e, acima de tudo, Deus no comando e as pessoas em primeiro lugar”, afirmou.

Escolha de Araguaína

O presidente da Câmara Municipal, Max Baroli, ressaltou a decisão de Gaguim de começar a campanha por Araguaína. Ele também atribuiu ao candidato a destinação de recursos para obras realizadas na região do Novo Araguaína.

“Considere, senador, que no primeiro dia de campanha o senhor escolheu Araguaína. Araguaína é abençoada. Foi assim que Vossa Excelência trouxe recursos para fazer todo o Novo Araguaína. Sendo senador da República, vai poder trazer muito e muito mais. Obrigado, senador”, declarou.

Cavalgada do Novo Horizonte

Encerrando parte da agenda, Gaguim participou da 18ª Cavalgada do Novo Horizonte. Durante o percurso, o candidato cumprimentou moradores, produtores rurais, participantes do evento e integrantes das forças de segurança.

“Na Cavalgada do Novo Horizonte, estivemos no meio do povo, dos produtores e de tantas famílias que fazem essa região acontecer. Meu agradecimento pelo carinho e pela confiança. Começar essa caminhada em Araguaína tem um significado especial. Agora é trabalho, união e pé na estrada”, afirmou.

A abertura da campanha em Araguaína reforça a estratégia de Gaguim de buscar apoio político e eleitoral no norte do estado. “É aqui onde eu gosto de estar, do lado da nossa gente”, concluiu o candidato.