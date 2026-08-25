Em discurso, Amélio diz que, com Vicentinho no Governo, revisão do PCCR dos servidores do quadro geral será prioridade

Da Redação

Durante discurso nesta segunda-feira, 24, o candidato a vice-governador Amélio Cayres (MDB) afirmou que a valorização dos servidores públicos será uma das prioridades, na gestão ao lado do candidato a governador Vicentinho Júnior (PSDB). Entre as propostas apresentadas, está a revisão do Plano de Carreira dos Servidores do Quadro Geral do Estado, com atenção especial aos trabalhadores que, atualmente, recebem os menores salários.

Segundo o candidato, a proposta é fazer uma revisão do Plano de Carreira que deverá ser encaminhada à Assembleia Legislativa logo nos primeiros meses de gestão. A medida, conforme explicou, terá como um dos focos os servidores do quadro geral que estão nas menores faixas salariais.

“Nos primeiros meses de governo, vamos mandar para a Assembleia Legislativa uma renovação, uma reformulação no Plano de Carreira dos Servidores do Quadro Geral desse Estado, porque temos que verificar principalmente o caso das pessoas mais simples, que recebem salário mínimo. Eles recebem menos que o auxílio-alimentação de outros órgãos”, declarou.

Ao falar sobre a proposta de gestão, Amélio destacou que o objetivo é olhar para o futuro e construir uma administração voltada à valorização dos servidores e da população. “Todos os governantes que passaram por esse Estado fizeram a sua parte, mas a nossa proposta não é comparar com ninguém, é, daqui para frente, fazer uma gestão única, valorizando cada homem e cada mulher”, afirmou.

Amélio também defendeu uma atuação baseada no diálogo e no respeito durante o período eleitoral. Ao final do discurso, pediu aos apoiadores que levem a campanha às comunidades de forma próxima e sem confrontos.

“Vamos ter muita fé em Deus, com muita humildade, de porta em porta, trabalhar, pedir o voto sem confronto, respeitando a todos”, afirmou.