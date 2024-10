Em entrevista à TV Anhanguera, Janad confirma que vai em todos os debates do segundo turno: “Agora será mano a mano”

Votos dos eleitores do deputado Júnior Geo, Ações de Investigações Judiciais Eleitorais (AIJEs), movidas por Eduardo, rombo contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev) e apoio dos servidores da Saúde foram comentados pela candidata a prefeita de Palmas



Por Redação

Em sabatina ao Jornal Anhanguera, edição do almoço, nesta segunda-feira, 14, a candidata a prefeita de Palmas, Janad Valcari (PL), confirmou que vai a todos os debates deste segundo turno das eleições. “Agora, sim, será tête-à-tête, mano a mano, olho no olho. Eu estou pronta, sempre estive”, garantiu, acrescentando que no primeiro turno havia combinação entre os adversários para tentar desconstruir sua imagem.

Questionada sobre a expectativa de sua eleição em primeiro turno, Janad lembrou que ela saiu vencedora, que o resultado se repetirá no segundo turno e que sua vitória era aguardada com ansiedade por toda a cidade. O importante, segundo ela, é que os palmenses mostraram nas urnas o desejo de mudança – que estão cansados daqueles que buscam “o poder pelo poder”.

Votos de Geo

Janad aproveitou a oportunidade para pedir o voto dos eleitores do candidato Professor JúniorGeo (PSDB), já que, mesmo ele estando ao lado da atual prefeita, seus eleitores clamam por mudança.

“Mesmo ele sendo apoiado pela prefeita [Cinthia Ribeiro – PSDB], quem votou nele acredita na mudança, e essa mudança quem representa sou eu. O candidato do atraso [Eduardo] é apoiado por [ex-prefeitos] investigados, um condenado, e pela prefeita da continuidade”.

AIJEs

Ao comentar as Ações de Investigações Judiciais Eleitorais (AIJEs), movidas por Eduardo, Janad lembrou que duas delas já foram negadas pela Justiça e que a outra, sobre quebra de seu sigilo bancário, será a oportunidade para mostrar que ela não tem nada a esconder, já que em sua campanha não houve compra de votos nem de lideranças políticas. Ela classificou as AIJEs e outras ações judiciais como “desespero” de seus adversários.

Diversidade

Sobre o tema “diversidade”, Janad reafirmou seu compromisso de cumprir o preceito constitucional segundo o qual “todos são iguais perante a lei”; fará de Palmas uma só cidade e não vai administrar para grupos específicos, mas para todos os palmenses.

Previpalmas

Para evitar o rombo contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev), dos quais Eduardo é principal acusado, e contra o Instituto de Previdência Social de Palmas (Previpalmas), investigado pela Polícia Federal na Operação Moiras, Janad destacou seu compromisso o futuro dos servidores municipais.

Em sua gestão, garantiu, fará concurso público para os servidores do instituto. “Passou da hora de o Previpalmas ter quadro próprio, por meio de concurso. Para onde foi o dinheiro – do Igeprev e do Previpalmas? Vocês vão votar em quem tem apoio de pessoas investigadas e até condenadas?”, questionou.

Servidores da Saúde

Questionada sobre os benefícios que dará aos servidores da Saúde em sua gestão, a candidata liberal destacou que eles são submetidos a verdadeiras humilhações, em busca de seus direitos, como indenização por insalubridade, e que o município tem recursos para bancar este e outros direitos e benefícios. “A prefeitura tem mais de R$ 2 bilhões de orçamento, além de convênios e emendas parlamentares.”

Postura

Janad foi questionada – mais uma vez – sobre sua postura como parlamentar. Segundo os entrevistadores, seu comportamento como deputada seria diferente, em relação ao governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), às suas cobranças à prefeita Cinthia Ribeiro. “A Janad é a mesma”, disse, ao explicar que os dois chefes do Executivo – do estadual e do municipal – não podem ser comparados, já que Wanderlei atende às demandas do povo tocantinense, levadas pelos deputados estaduais; enquanto Cinthia ignora os vereadores da capital.

Vereadores

A candidata garantiu que terá uma boa relação com a Câmara Municipal, diferente do tratamento que recebeu da prefeita, quando ela foi vereadora e presidente do Legislativo palmense. “Eu preciso que os vereadores busquem as necessidades do povo. E vou responder às demandas da Câmara, e de todos os palmenses, com muito trabalho. Mas só poderei fazer isso com o voto de todos vocês.”

Habitação

Sobre o tema “habitação”, Janad reafirmou seu compromisso de doar dez mil lotes, em parceria com o Governo do Estado, e construir três mil casas populares, pois conhece a realidade de quem não tem onde morar, ou muitas vezes tem que optar entre comer ou pagar o aluguel no fim do mês. Disse também que vai atender à Faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida, destinado a famílias com renda bruta entre R$ 2.850 e R$ 4. 700.

Empreendedores

Janad é empreendedora e conhece as dores e alegrias de empreender. Por isso, disse, vai fortalecer o Banco do Povo, diminuir a burocracia para aqueles que pretendem abrir uma empresa ou solicitar Alvará de Funcionamento, reduzir taxas e qualificar mão de obra local, para que os empregos fiquem com profissionais locais.

Considerações

Em suas considerações finais, Janad pediu a todos os eleitores que não compareceram às urnas e aos que votaram em nulo ou em branco, por questão de protesto, votem neste segundo turno. “Se que vocês não estão satisfeitos com a velha política, quero deixar aqui uma garantia: eu vou fazer as mudanças necessárias, corrigir o que está errado, fazer o que nunca foi feito. Os que estão de lá tiveram 35 anos para fazer, e não fizeram. Eu peço a oportunidade de fazer uma só Palmas para todos”, concluiu.

Fotos: Mariana Di Pietro