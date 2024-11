Em jantar com prefeitos, Josi revela torcida por Dorinha para o governo em 2026

da redação

Em um encontro recente com prefeitos, a prefeita reeleita de Gurupi, Josi Nunes, revelou ao site Gazeta do Cerrado seu posicionamento para as eleições estaduais de 2026, manifestando apoio à senadora Dorinha Seabra para o cargo de governadora e torcendo pelos nomes de Eduardo Gomes e Gaguim para o Senado.

“Dorinha candidata a governadora e para senadores Eduardo Gomes e Gaguim”, afirmou ao site, deixando claro seu alinhamento político e o desejo de ver aliados em posições estratégicas para o estado.

Ao conversar com a Gazeta, Josi destacou a estabilidade de sua relação com o governo estadual e o foco em avançar com iniciativas importantes para Gurupi. “Está tudo apaziguado, tivemos o apoio do governo e vamos focar em gestão e novos projetos”, disse a prefeita.