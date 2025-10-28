Em nota, ATM manifesta solidariedade e defende prefeito de Colinas após Câmara abrir processo de impeachment

da redação

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) divulgou nota de solidariedade ao prefeito de Colinas do Tocantins, Josemar Carlos Kasarin (União Brasil), conhecido como Kasarin, após a Câmara Municipal aprovar a abertura de processo de impeachment contra o gestor.

A decisão foi tomada durante uma sessão tensa realizada na noite da última terça-feira (22), quando os vereadores aprovaram, por 10 votos a 3, o recebimento de denúncias que apontam supostos pagamentos indevidos e locação de imóvel público sem uso efetivo. A aprovação marca o início formal do rito de cassação, conforme prevê o Decreto-Lei nº 201/1967, que regula a responsabilização de prefeitos e vereadores.

Nota da ATM na ìntegra:

“A Associação Tocantinense de Municípios (ATM), por meio de seu presidente Big Jow, manifesta solidariedade ao prefeito de Colinas do Tocantins, Josemar Carlos Casarin (UB), popularmente conhecido como Kasarin, diante do recente pedido de impeachment protocolado contra sua gestão.

A ATM reafirma seu compromisso com o respeito à democracia, à vontade popular e ao voto, princípios fundamentais que legitimaram a expressiva reeleição do prefeito Kasarin em 2024, com 14.098 votos, o equivalente a 73,35% da preferência dos colinenses.

Reconhecido pela revolução administrativa promovida em Colinas, Kasarin vem conduzindo uma gestão marcada por avanços em infraestrutura, desenvolvimento econômico e políticas públicas eficientes. Pesquisa de opinião pública recente aponta que mais de 80% da população aprova sua administração, reflexo do trabalho sério e comprometido com o bem-estar coletivo.

A ATM destaca ainda o amplo apoio popular que o prefeito Kasarin possui, e reforça que se coloca à disposição para oferecer todo apoio institucional e técnico necessário neste momento, em defesa da legalidade e da estabilidade administrativa do Município de Colinas do Tocantins.

Associação Tocantinense de Municípios (ATM)

Big Jow – Presidente”