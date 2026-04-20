Em Palmeirópolis, Fábio Vaz defende fim do vácuo de representação do sudeste no Congresso

Por Redação

O ex-secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, oficializou na sexta-feira (17), em Palmeirópolis, sua pré-candidatura a deputado federal. O evento, realizado em sua cidade natal, reuniu a cúpula do governo estadual, senadores e prefeitos da região sudeste, consolidando o nome de Vaz como o representante do projeto político liderado pelo governador Wanderlei Barbosa para o Congresso Nacional.

Alianças e representatividade regional

A articulação política em torno de Fábio Vaz busca preencher um vácuo de representação parlamentar do sudeste tocantinense em Brasília, que, segundo o pré-candidato, dura duas décadas. O palanque contou com a presença dos senadores Professora Dorinha e Eduardo Gomes, além de prefeitos como André Borba (São Salvador), Fábio da Farmácia (Paranã) e o anfitrião, Ulisses (Palmeirópolis).

O governador Wanderlei Barbosa reforçou o alinhamento direto com o ex-secretário. “O seu projeto é um projeto nosso”, afirmou Barbosa, sinalizando que a campanha de Vaz será uma das prioridades do Palácio Araguaia.

Foco na Educação

O discurso de lançamento foi centrado na gestão de Vaz à frente da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Antes do ato político, os senadores Dorinha e Eduardo Gomes visitaram obras do setor no município, como o CMEI Sonho Meu e a Escola de Tempo Integral (ETI) Elda Silva Barros.

A senadora Dorinha destacou a trajetória de Vaz, desde a prefeitura de Palmeirópolis até a Seduc, apontando-o como o sucessor natural da pauta educacional no Congresso Nacional, cadeira ocupada anteriormente por ela e por Nilmar Ruiz.

Base de apoio

Além das lideranças regionais, o evento recebeu o respaldo dos deputados estaduais Cleiton Cardoso e Valdemar Júnior, além de mensagens de apoio de Léo Barbosa e Eduardo Fortes.

Para Fábio Vaz, a pré-candidatura é uma extensão do trabalho técnico realizado no Estado. “Minha trajetória é ancorada na educação. Pretendo defender em Brasília um modelo de gestão que utilize o setor como ferramenta de desenvolvimento para o Tocantins”, declarou.