Em Pedro Afonso, Fábio Vaz discute demandas regionais e recebe apoio de profissionais da educação

Da Redação

O pré-candidato a deputado federal Fábio Vaz (Republicanos) participou, nesta terça-feira (16), da caravana Pensar Tocantins no município de Pedro Afonso. O evento reuniu lideranças políticas e comunitárias locais, além de representantes de Bom Jesus do Tocantins e Tupirama, com o objetivo de mapear as principais demandas socioeconômicas da região centro-norte do estado e consolidar o diálogo direto com a comunidade para a construção de suas propostas de campanha.

Demandas na Saúde, Infraestrutura e Inclusão

Durante a reunião, lideranças locais apresentaram um conjunto de reivindicações estruturais para a região. Na área da saúde, a principal cobrança foi a elevação do hospital regional para o porte II, medida necessária para expandir a oferta de cirurgias e atendimentos especializados.

No setor de infraestrutura, os participantes apontaram a urgência de melhorias no pavimento e na sinalização das rodovias TO-010 e BR-235. O debate também abrangeu o incentivo a práticas esportivas locais e a ampliação de políticas públicas voltadas ao suporte de famílias de pessoas neurodivergentes. Fábio Vaz comprometeu-se a integrar essas prioridades à sua plataforma de atuação política.

Apoio setorial e trajetória na Educação

A gestão de Fábio Vaz à frente da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) foi o principal argumento utilizado por profissionais do setor para respaldar sua pré-candidatura. O professor Marcos André Oliveira justificou o apoio citando medidas concretas da gestão de Vaz, como a regularização de progressões funcionais atrasadas há mais de uma década, a modernização tecnológica nas escolas com a entrega de computadores e a implementação da oferta de jantar para os estudantes do turno noturno.

O vereador e membro do Conselho Municipal de Educação, Neto Menezes, também declarou apoio ao projeto de Vaz, destacando a afinidade com a pauta educacional. O prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, embora tenha ressaltado que possui compromissos com outro candidato, elogiou o Programa de Fortalecimento da Educação (PROFE), criado na gestão do ex-secretário, e garantiu que não criará obstáculos para a articulação política de Vaz no município.

Descentralização de serviços públicos

A movimentação de Fábio Vaz na região de Pedro Afonso evidencia uma estratégia de pré-campanha fundamentada na interlocução direta com bases setoriais específicas, sobretudo o funcionalismo público da educação. Ao utilizar o histórico de sua gestão técnica como principal credencial, o pré-candidato tenta preencher um espaço político tradicionalmente valorizado no eleitorado tocantinense. A recepção favorável de suas propostas por parte de profissionais e lideranças locais sinaliza que o debate sobre a descentralização de serviços públicos — como o ensino superior e a saúde de média complexidade — continuará no centro da agenda eleitoral para a disputa pela Câmara dos Deputados.