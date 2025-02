Em plena campanha para 2026, vice-governador Laurez teve cartão corporativo bloqueado, diz Metrópolis

Por Wesley Silas

A notícia divulgada pelo site Metrópolis ilustra um cenário comum no jornalismo atual, que reflete a “sociedade do espetáculo” descrita pelo filósofo francês Guy Debord, e destaca a superficialidade da aparência. Imediatamente, a notícia do Metrópolis ganhou novos contornos entre os jornalistas do Tocantins, que estão familiarizados com os bastidores da política local. “Diferente do que foi informado pela reportagem do Metrópoles, que atribuía a ruptura à candidatura de Laurez em 2026, o verdadeiro conflito teria surgido das tentativas do vice em afastar Wanderlei do governo”, avaliou o site Primeira Página.

Repercussões:

“Depois de dois anos buscando afastar Wanderlei na Justiça, o vice-governador Laurez Moreira agora se posiciona como vítima”, comentou o site Sou de Palmas, sugerindo que a matéria do Metrópolis foi direcionada para ganhar repercussão nacional. Para isso, Laurez teria se aliado a figuras controversas da política tocantinense, como o senador Irajá Abreu.

O site Gazeta do Cerrado entrevistou o governador Wanderlei Barbosa, que reiterou que não pretende deixar o governo para as eleições de 2026. “Qual o compromisso com alguém que assume o governo por 10 dias, se alia à oposição e age contra o governo?”, questionou o governador sobre Laurez.

Wanderlei afirmou que sempre tratou bem o vice, mas destacou diferenças.

“Tudo o que aconteceu foi por iniciativa dele, que tenta chegar ao governo por meios duvidosos e agora tenta se passar por vítima. Nunca tive cartão corporativo e nunca agi contra o governador anterior”, esclareceu.

Sobre a suspensão do cartão corporativo de Laurez, Wanderlei alegou que o vice não estava representando o Estado adequadamente. “Ele teve o cartão, mas a estrutura que eu tive, ele também tem. Nunca usei cartão corporativo”, acrescentou.

O jornalista Cleber Toledo, na coluna Em Off, ressaltou que Wanderlei garantiu não renunciar ao governo para disputar o Senado. “Ele não terá essa oportunidade. Meu compromisso é concluir o mandato até 31 de dezembro. Não podemos permitir que a oposição semeie discórdia para desestabilizar a base”, destacou ao replicar parte da matéria do Gazeta.

O site Primeira Página descreveu a relação entre o governador Wanderlei Barbosa e o vice Laurez Moreira como:

“uma guerra política, marcada por disputas de poder e manobras nos bastidores. Diferente do que foi informado pela reportagem do Metrópoles, que atribuía a ruptura à candidatura de Laurez em 2026, o verdadeiro conflito teria surgido das tentativas do vice em afastar Wanderlei do governo. A tensão principal estaria na suposta aliança de Laurez com a ex-senadora Kátia Abreu e seu filho, o senador Irajá Abreu, buscando utilizar o Superior Tribunal de Justiça contra o governador para removê-lo do cargo”.

A matéria do Metrópoles mencionadas acima exemplificam uma sociedade frequentemente sujeita a intenções manipulativas, utilizando estratégias voltadas para distorcer a verdade e influenciar a opinião pública, muitas vezes sem conexão com a realidade e os conceitos civilizatórios.