Em reunião com ministro Padilha, Dorinha e Ayres solicitam inclusão no PAC de hospital da UFT e duplicação da BR-153

da redação

Em uma reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, a senadora Professora Dorinha Seabra (UB-TO) e o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO) apresentaram importantes propostas para o Tocantins. Os temas em pauta foram a inclusão das obras do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins (HUFT) e da duplicação da BR-153, no trecho que conecta Xambioá a Aliança do Tocantins, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A construção do Hospital da Universidade Federal do Tocantins é vista como uma peça chave para o avanço para a comunidade acadêmica. “A operação desse hospital é fundamental para suprir as demandas crescentes por serviços de saúde em nossa região e também ampliar a qualidade na formação para estudantes de graduação e médicos residentes,” destacaram Dorinha e Ayres ao ministro. Eles prosseguiram. “Acreditamos que a inclusão deste projeto no PAC possibilitará a destinação dos recursos necessários para sua efetivação, contribuindo significativamente para a melhoria dos serviços de saúde prestados à população”.

Além disso, a duplicação da BR-153, especialmente no trecho que liga Xambioá a Aliança do Tocantins, é outra prioridade. O deputado Ricardo Ayres enfatizou a importância estratégica da rodovia, não apenas para o escoamento da produção local, mas também para a integração regional e o estímulo ao crescimento econômico. “A melhoria da infraestrutura rodoviária é crucial para o desenvolvimento do Tocantins,” declarou Ayres.

“São pleitos estratégicos e muito importantes para o Tocantins. A implantação do hospital universitário é crucial não apenas para a formação acadêmica de profissionais da saúde, mas também para oferecer atendimento médico de qualidade à população e incentivar pesquisas e inovações na área da saúde. Já a duplicação da BR-153 proporcionará maior segurança viária, otimizando o fluxo de veículos e mercadorias, além de impulsionar a conectividade entre regiões”, afirmou Dorinha.