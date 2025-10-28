Em sessão, Câmara de Colinas-TO abre processo de impeachment contra prefeito

da redação
A Câmara Municipal de Colinas do Tocantins abriu um processo de impeachment contra o prefeito Josemar Carlos Casarin (União), o Kasarin. Durante a sessão foram apresentadas duas denúncias contra o político por infrações político-administrativas. Uma delas pelo suposto recebimento indevido de R$ 144 mil de verbas indenizatórias no próprio salário.
A abertura do processo foi aprovada por 10 votos a favor e três contra. A sessão ordinária aconteceu nesta segunda-feira (27). Conforme as denúncias feitas no dia 17 de outubro de 2025.
Uma das denúncias aponta que o prefeito recebeu R$ 144.666,66, em dezembro de 2024. Os valores foram descritos na folha de pagamento dele como pagamentos de 13º salário com retroativos de 2021, 2022 e 2023, além férias vencidas.
Os pagamentos foram considerados indevidos porque não eram autorizados por lei. A previsão de pagamento de 13º salário e férias para o prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores de Colinas do Tocantins só foi criada em dezembro de 2023, quando os parlamentares aprovaram uma emenda à Lei Orgânica do município.
Na denúncia também é apontado que o pagamento da rescisão contratual é “juridicamente impossível, já que o mandato político não se submete à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.