Em vídeo, governador Wanderlei e Edinho Fernandes convidam população de Gurupi para convenção do Republicanos

da redação

O governador do Tocantins e presidente estadual do Republicanos, Wanderlei Barbosa, e o presidente municipal do partido, Edinho Fernandes, divulgaram nesta semana um vídeo convidando a população de Gurupi para a convenção do Republicanos, que ocorrerá na próxima quinta-feira, 1º de agosto, às 19h, no espaço Rosenberg.

No vídeo, Wanderlei Barbosa e Edinho Fernandes destacaram a importância da participação popular no evento, ressaltando o papel fundamental que cada cidadão tem na construção do futuro da cidade. “Estamos em um momento crucial para Gurupi, e é essencial que todos participem desse processo democrático. A convenção do Republicanos é uma oportunidade para conhecer nossos candidatos e as propostas que eles têm para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou o governador Wanderlei.