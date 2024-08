Em visita ao Shopping Popular de Gurupi, Cristiano ouve feirantes e apresenta soluções de melhoria do ponto

Por Redação

Comerciantes reclamam de problemas estruturais que afastam a clientela e tornam o local mal frequentado.

Na tarde de ontem (29), o candidato à Prefeitura de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), visitou o Shopping Popular, também conhecido como Mercado Municipal, para ouvir de perto as demandas dos lojistas e feirantes que fazem do local um ponto essencial para o comércio da cidade. Em meio a uma estrutura que carece de várias melhorias, Cristiano destacou a importância de transformar o Shopping Popular em um ambiente mais acolhedor e atrativo, tanto para os comerciantes quanto para os clientes.

“O Mercado Municipal costuma ser uma verdadeira atração em várias cidades. Precisamos transformar o nosso Shopping Popular em um ambiente bom de se ficar em um almoço de domingo, que receba a todos com a excelência que nossos comerciantes já lutam para oferecer aos seus clientes”, declarou Cristiano durante a visita.

Principais Demandas dos Comerciantes

Os lojistas e feirantes expuseram diversas preocupações, que incluem:

1. Reformulação da Estrutura:* Vários boxes comerciais estão escondidos, afastando o público e prejudicando as vendas.

2. Criação de um Espaço Kids:* As famílias que frequentam o local pedem um espaço dedicado às crianças.

3. Sistema de Ventilação: O ambiente precisa de climatizadores para tornar o espaço mais confortável.

4. Melhoria na Segurança: É necessária uma segurança mais eficaz para prevenir furtos e manter o ambiente limpo.

5. Melhoria no Sistema de Limpeza:* A falta de uma limpeza adequada afasta a clientela e prejudica os negócios.

6. Dedetização: A prefeitura não realiza a dedetização periódica necessária e os feirantes sofrem com a presença de insetos e animais indesejados. Alguns lojistas já perderam muitos produtos por conta da invasão de insetos.

7. Renovação da Parte Elétrica: A atual infraestrutura elétrica não suporta a demanda, comprometendo o funcionamento dos boxes comerciais.

8. Melhoria no Sistema de Drenagem: No período chuvoso, o local sofre com alagamentos que causam prejuízos.

*Melhoria do Shopping Popular:

Cristiano apresentou uma série de propostas práticas para solucionar os problemas relatados pelos feirantes. As propostas seguem a linha de ação direta e eficiente, sem necessidade de “reinventar a roda”, conforme ele mesmo explicou:

1. Reformulação da Estrutura: Cristiano propõe um redesenho estratégico do posicionamento dos boxes comerciais, para aumentar a visibilidade e a circulação dos clientes por todo o espaço. A realocação dos boxes em posições mais estratégicas será feita com base em estudos técnicos simples e de baixo custo, priorizando áreas de maior fluxo e visibilidade.

2. Criação de um Espaço Kids:* Para atrair mais famílias ao Shopping Popular, Cristiano sugere a criação de um espaço kids, equipado com brinquedos seguros e monitorado por profissionais qualificados. Isso tornará o local mais atrativo para pais com filhos pequenos, aumentando o tempo de permanência das famílias no mercado.

3. Sistema de Ventilação: A instalação de climatizadores é uma solução simples e eficaz para melhorar o conforto térmico do ambiente. Cristiano garante que isso pode ser feito sem grandes investimentos, aproveitando parcerias com fornecedores locais e utilizando tecnologias que não demandam altos custos de manutenção.

4. Melhoria na Segurança: Para garantir a segurança dos feirantes e clientes, Cristiano propõe a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, além da presença constante de uma equipe da Guarda Municipal, outra proposta do tucano, para reforçar a vigilância no local.

5. Melhoria no Sistema de Limpeza:* Cristiano destaca a importância de um ambiente limpo e acolhedor. Ele propõe a reestruturação do contrato de limpeza, garantindo manutenções regulares e eficazes. Além disso, prevê a instalação de mais lixeiras em pontos estratégicos para facilitar o descarte adequado de resíduos.

6. Dedetização no Shopping Popular:* Cristiano propõe a implementação de um cronograma fixo de dedetização periódica no Shopping Popular, realizado em parceria com empresas especializadas. Essa ação não só preservará os produtos dos comerciantes como também garantirá um ambiente mais saudável e seguro para todos.

7. Renovação da Parte Elétrica:* A renovação da parte elétrica é fundamental para garantir a segurança e o funcionamento contínuo dos boxes comerciais. Cristiano propõe uma revisão completa da infraestrutura elétrica, com reforço na fiação e instalação de novos quadros de distribuição, permitindo que todos os comerciantes possam operar sem interrupções.

8. Melhoria no Sistema de Drenagem:* Para evitar alagamentos durante o período chuvoso, Cristiano sugere a revisão e ampliação do sistema de drenagem, incluindo a instalação de grelhas e canais que direcionem a água de forma eficiente. Essa solução garantirá que o espaço permaneça seco e seguro mesmo em dias de chuva intensa.

Compromisso com a Eficiência e o Movimento Fecha o Ralo

Cristiano reforçou que todas essas ações serão executadas de forma prática e com responsabilidade fiscal. “Não precisamos inventar a roda nem gastar rios de dinheiro para resolver problemas que já foram solucionados em outros lugares. Basta ter compromisso e responsabilidade com nossos comerciantes, que tudo vai bem, tem jeito de fazer”, afirmou.

O candidato também destacou a conexão dessas propostas com o Movimento Fecha o Ralo, uma iniciativa de sua campanha que visa combater o desperdício de recursos públicos e otimizar a aplicação dos investimentos. “Cada real economizado com eficiência é um real que pode ser investido em melhorias para nossa cidade. Essa é a nossa visão, e é com ela que vamos transformar o Shopping Popular em um modelo de sucesso”, concluiu Cristiano.