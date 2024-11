Em visita ao senador Irajá e Eduardo Siqueira recebe apoio para obra do Hospital de Urgência e Emergência de Palmas

Por Redação

O prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), cumpre agenda nesta terça-feira, 12, em Brasília, no Congresso Nacional, em especial, os parlamentares federais do Tocantins, para iniciar uma relação institucional, visando a inclusão de Palmas na destinação de recursos do Orçamento da União.

“É um primeiro contato, uma visita institucional, pretendo procurar os nossos parlamentares federais e estabelecer essa relação com todos aqueles que desejam contribuir para o desenvolvimento de Palmas”, disse Eduardo Siqueira Campos.

O primeiro compromisso oficial do Prefeito Eleito foi no gabinete do senador Irajá (PSD-TO), onde também pode reencontrar a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

“Aqui no Senado Federal o senhor terá um gabinete parceiro e com equipe toda voltada a lhe auxiliar, para que possamos criar em Brasília um ambiente para atrair investimentos para Palmas, captar recursos para obras que são estratégicas dentro seu plano de Governo. Estaremos prontos para o desafio do novo Hospital de Urgência e Emergência de Palmas. Estaremos juntos para captar os recursos junto ao Governo Federal para construção, para equipar e manter o hospital em funcionamento”, disse o senador Irajá.

“Palmas agradece, eu agradeço a sua generosidade, sua equipe, e isto é muito importante para a Democracia. Palmas precisa desse vigor, dessa inteligência, desse preparo, para o seu desenvolvimento, quem agradece sou eu Senador”, finalizou o Prefeito Eleito de Palmas.

Além de conhecer a equipe técnica do gabinete, que foi colocada à disposição de Palmas para auxiliar o Prefeito Eleito na viabilização dos projetos para a Capital, Eduardo Siqueira também manteve contato com vereadores e prefeitos tocantinenses que visitavam o local. Um dos temas discutidos foi a volta da filiação de Palmas na ATM (Associação Tocantinense dos Municípios), o que deve ocorrer na nova gestão Eduardo Siqueira Campos, a partir de 2025.