Emenda paga: Amélio destina R$ 350 mil para Esperantina e viabiliza reconstrução do canteiro central

Por Redação

O deputado estadual Amélio Cayres (Republicanos) comemorou o pagamento de uma emenda parlamentar de R$ 350 mil destinada ao município de Esperantina, no extremo-norte do Tocantins. O recurso, já disponível nas contas da Prefeitura, será aplicado na reconstrução do canteiro central da avenida Vitorino Ribeiro.

Segundo o parlamentar, o investimento representa mais um passo importante no compromisso com o desenvolvimento de Esperantina.

“Esperantina é uma cidade pela qual temos um carinho especial, que nos projetou na vida pública. Temos buscado levar recursos que melhorem a vida da comunidade, a exemplo desta emenda. Já havíamos atuado junto à empresa responsável pela duplicação das pistas laterais da avenida Vitorino Ribeiro, mas ainda faltava a melhoria do canteiro central. Agora, com o pagamento da emenda, a prefeita poderá executar essa obra que, além de embelezar a cidade, garante mais segurança viária e prevenção de acidentes”, destacou Amélio Cayres.

Em seu pedido ao deputado, a prefeita Tota do Francimar ressaltou a importância da iniciativa. “Essa ajuda com a destinação do recurso atende aos nossos anseios e da nossa população”, afirmou

Texto: Lauane dos Santos/Ascom Presidência