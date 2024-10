Entre Janad e Eduardo: PSDB e aliados definem os rumos para o Segundo Turno das eleições em Palmas

O PSDB Tocantins e seus partidos aliados reúnem-se nesta terça-feira, dia 8, para definir o caminho do bloco no segundo turno das eleições. A presidente do PSDB Tocantins e prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, agradeceu os votos recebidos pelos candidatos do grupo no primeiro turno, destacando o desempenho de Júnior Geo. Ela também ressaltou a importância de aumentar a participação dos eleitores no segundo turno numa eleição que usa inimiga política, Janad Valcari enfrentará Eduardo Siqueira Campos.

Por Redação

Em Palmas, a disputa do segundo turno ocorrerá entre a deputada Janad Valcari (PL) e o ex-deputado Eduardo Siqueira Campos. Cinthia Ribeiro enfatizou a necessidade de mobilizar os eleitores para reduzir a abstenção registrada no primeiro turno. O compromisso do PSDB é com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população de Palmas.

A nota cita que as decisões tomadas nesta reunião serão fundamentais para a estratégia eleitoral do partido e seus aliados nos próximos dias.

Nota à imprensa – Eleições em Palmas

Quero agradecer os palmenses que acreditaram no nosso projeto e no nosso candidato a prefeito Professor Júnior Geo, foram quase 45 mil votos. Sou muito grata pela atuação dos candidatos a vereador e a vereadora do nosso grupo, aos militantes tucanos e dos partidos aliados – Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e PSD, que fizeram uma campanha propositiva e calorosa.

É preciso registrar o alto nível de abstenções neste pleito, mais de 42 mil eleitores não compareceram para votar. Em 2020, tivemos uma abstenção também muito alta, 46,2 mil eleitores (23,26%); porém, estávamos passando pela pandemia do novo coronavírus. Para esse segundo turno, vamos fortalecer o processo e mobilizar o maior número de palmenses para que exerçam seu voto.

O PSDB e os partidos aliados vão se reunir na manhã desta terça-feira, 8, para discutir de forma coletiva sobre o caminho que o bloco irá trilhar neste segundo turno. Reafirmamos o nosso compromisso com Palmas, que deve seguir crescendo de forma sustentável, com foco no bem-estar da população e na construção de um projeto político robusto para o município. Este segundo turno será decisivo para Palmas.

Cinthia Ribeiro – presidente do PSDB Tocantins e prefeita de Palmas