Especial 2025: Continuidade na Câmara de Gurupi reflete satisfação dos eleitores ao reeleger a grande maioria dos vereadores; 11 foram reeleitos e três na suplência

Os 14 vereadores que buscaram a reeleição, dos quais 11 foram reeleitos, 2 ficaram na primeira suplência e apenas o vereador Davi Abrantes na segunda suplência; mesmo assim, ele foi o 14º melhor votado, com 542 votos. Esses 14 candidatos obtiveram 25,46% dos votos válidos para vereador em Gurupi. É importante destacar que, nas eleições de 2020, nenhum vereador eleito ultrapassou a barreira de 1.000 votos, enquanto nas de 2024, seis candidatos superaram essa marca, entre eles o novado jovem Pedro Messias (PDT), conseguindo a segunda melhor votação com 1.174 votos. Outro destaque foi a reeleição de Matheus Monteiro com seus 1.275 votos, superando a votação de 2020, quando recebeu 429 votos. Por outro lado, o Professor Davi Abrantes (UB), após ser o campeão de votos em 2020, com 959 votos, não conseguiu se reeleger em 2024, obtendo apenas 542 votos – podendo ser considerado um sinal o impacto das redes sociais após crise com seu público diante a crise gerada na sua atuação como Secretário de Educação.

Por Wesley Silas

Nas recentes eleições para a Câmara de Vereadores de Gurupi, o resultado evidenciou uma tendência de continuidade na representação política local. Dos 15 vereadores que disputaram a reeleição, 11 conseguiram conservar seus mandatos, enquanto outros três estarão no banco de reserva da suplência. Um vereador optou por retirar-se do pleito para concorrer à prefeitura de Cariri. Essa estabilidade legislativa ocorreu apesar de uma torrente de críticas expressadas por eleitores nas redes sociais e em diversos círculos comunitários, como bares, comércios e igrejas.

A análise dos votos revela que, independentemente das críticas, a maioria dos eleitores manifestou sua aprovação aos vereadores em exercício. O vereador Matheus Monteiro, do PRD, liderou a votação com 1.275 votos. Colemar da Saborelle, do partido PODE, foi o terceiro mais votado com 1.090 votos. Outros candidatos de destaque incluem Rodrigo Maciel, do PSD, e Ivanilson Marinho, do PL, ambos com mais de mil votos.

Suplentes

Em contrapartida, alguns candidatos à reeleição que obtiveram votações expressivas não garantiram a reeleição. Zezinho da Lafiche (PODE), por exemplo, embora não reeleito, foi o nono mais votado. Cesar da Farmácia e o vereador Prof. Davi Abrantes (UB) também se destacaram em número de votos, mas não foram eleitos.

A reeleição de uma significativa parcela dos vereadores de Gurupi indica que, embora haja uma percepção de descontentamento vocalizada em plataformas diversas, a votação reflete uma aceitação dos políticos atuais por parte dos eleitores. Esse resultado pode sinalizar confiança na continuidade de políticas ou uma percepção dos eleitores de que, apesar das críticas, supõe-se que os vereadores estariam desempenhando adequadamente suas funções legislativas.