“Esse é apenas o começo”, diz Cristiano Pisoni ao se posicionar sobre resultados das eleições em Gurupi

Em tom otimista e agradecido, empresário diz que sentimento é de missão cumprida e comenta dos próximos passos

Por Redação

Após o resultado das eleições de ontem (06) em Gurupi, o empresário Cristiano, que foi candidato a prefeito, deu um posicionamento ponderado sobre o tema: “Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, que nos conduziu até o fim com uma campanha verdadeira e propositiva, focada na mudança. Agradeço a cada um e cada uma que fez parte da nossa caminhada e confiou o seu voto a nós. Saímos vitoriosos, pois não nos vendemos e mantivemos nossa integridade, sem ceder às velhas promessas. Que esse desejo de mudança continue a nos guiar!”, enfatizou.

O empresário deu destaque à importância da família: “Sem a minha base, que são minha esposa Juliana, meus filhos, meus amados pais Jurema e Itelvino, eu não teria ido até o final com tanta garra”, disse ele.

“Fui bem ensinado que não podemos abandonar nossos objetivos, e principalmente, que precisamos correr atrás deles sempre de forma honesta. Foi isso que eu e minha querida vice Tatiane fizemos, a cada passo que demos nas visitas e caminhadas, sem compra de votos, sem contratos por interesse, sem armações estranhas, apenas nós e o povo. Isso não tem preço e nos faz sair da campanha de cabeça erguida para o próximo desafio”, concluiu.

Perguntado a respeito dos próximos planos e projetos na política, Cristiano deixou claro que esse é apenas o começo e que no momento certo se manifestará sobre o assunto. “Preciso rever muitas coisas e acertar a rota para seguir. Vamos avaliar com calma quem esteve do nosso lado e quem deu sinais para isso. Aí sim, vamos estar prontos para qualquer movimento mais elaborado”, explanou.