Evitando não ter que passar comando do Estado ao vice em ausência de até 15 dias; governador propõe PEC à Aleto

da redação

Nesta terça-feira (10), o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) encaminhou à Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que surpreendeu a maioria dos deputados, tanto pelo momento quanto pelo conteúdo. Apelidada informalmente de “PEC Laurez”, a PEC 02 propõe a inclusão de um parágrafo ao artigo 39 da Constituição Estadual, permitindo que o governador permaneça no exercício do cargo em viagens oficiais de até 15 dias, seja dentro do território nacional ou no exterior.

A medida foi rapidamente interpretada como mais um capítulo na disputa entre Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez Moreira (PDT), com quem o governador rompeu politicamente no primeiro semestre deste ano. Caso aprovada, a emenda pode limitar a atuação do vice-governador, uma vez que ele deixaria de assumir automaticamente o comando do Executivo durante as ausências temporárias de Wanderlei.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A PEC-LAUREZ