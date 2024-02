Ex-deputado é escolhido pelo MDB para disputar prefeitura de Miranorte

da redação

O ex-deputado estadual Abrão Costa foi escolhido como pré-candidato a prefeito de Miranorte (TO) pelo MDB durante encontro da Comissão Executiva municipal do partido, realizado no último sábado (03), para tratar de assuntos referentes às eleições deste ano.

Além de Abrão Costa, o encontro também contou com a presença dos demais pré-candidatos do partido ao Executivo Municipal: José Jardim, Flávio Correia, Júlio Delgado e a vereadora Ana Luísa.

Todos fizeram uso da palavra, declinaram de seguir com as pré-candidaturas e declararam apoio ao nome do ex-deputado Abrão Costa.

Os vereadores Ci Bandeira e Núbia Maceno também estiveram presentes.