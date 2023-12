Ex-prefeito de Miracema, Júnior Evangelista é filiado ao PP para disputar a prefeitura em 2024

da redação

Com o objetivo de reforçar sua posição no Tocantins e avançar em direção as eleições de 2024, o Partido Progressistas realizou, no último sábado (16/12), a filiação do ex-deputado estadual Júnior Evangelista.

Com uma grande festa em Miracema do Tocantins, a adesão do pré-candidato a prefeito do município foi validada pelo presidente regional do Progressistas, deputado federal Vicentinho Júnior e pelo presidente de honra do partido em Miracema, José Alves.

Vicentinho Júnior reforçou que o pré-candidato tem muitos e bons projetos para o Tocantins e sua adesão contribui para que a sigla se solidifique no Estado. “Júnior Evangelista tem serviços prestados, tem propostas e projetos e seu ingresso aos quadros do nosso partido fortalece ainda mais a nossa base política”. Conforme o presidente da Sigla, o Progressistas está focado em trabalhar com pessoas que tenham ideias e busquem soluções que atendam os interesses dos tocantinenses.

Pré-candidato a prefeito de Miracema, Evangelista agradeceu a oportunidade e reforçou que sua chegada ao Progressistas representa o início de um futuro promissor. “Este é um momento fundamental para nossa cidade, e minha chegada ao partido marca o início de uma jornada dedicada ao progresso e ao bem-estar de todos, em que juntos, construiremos um futuro sólido. Estou ciente dos desafios, mas acredito na força da união e é com o apoio de cada um que vamos construir um projeto inclusivo que realmente atenda às necessidades das pessoas”, concluiu.

Além da comunidade miracemense, participaram do evento de filiação diversas autoridades como o deputado federal Carlos Gaguim, os deputados estaduais Ivory de Lira e Luciano Oliveira, o vice-prefeito Aprijo Ribeiro, o ex-prefeito Saulo Milhomem e vereadores. O evento foi ainda prestigiado por autoridades dos municípios vizinhos.