Fábio Vaz e Marcus Marcelo criam espaço em Araguaína para debater a educação

Com o apoio da senadora e candidata ao governo, Professora Dorinha, candidatos fortalecem aliança em prol da educação e defendem uma “política feita por professores” no Tocantins.

Da Redação

A união de forças em defesa do ensino público e da valorização dos profissionais da educação ganhou mais força com a inauguração nesta terça-feira, 25, da Casa + Educação, um espaço planejado para acolher e integrar alunos, educadores e profissionais que atuam na educação tocantinense. A iniciativa é do candidato a deputado federal Professor Fábio Vaz (REP) e do candidato a deputado estadual Marcus Marcelo (PL), com o aval da senadora Professora Dorinha (UB), candidata ao governo do Estado e reconhecida nacionalmente como uma das maiores autoridades na articulação de políticas públicas para a educação no Congresso Nacional.

A “Casa + Educação” nasce com a proposta de ser um polo de acolhimento e transformação para a comunidade escolar de Araguaína e região. Durante a inauguração, Marcus Marcelo destacou a trajetória técnica e a representatividade de Fábio Vaz, que já geriu a pasta da Educação no Tocantins, chancelando seu nome para a Câmara Federal. “O Professor Fábio está pronto e ele me representa. Eu quero ver o Professor Fábio no Congresso Nacional nos representando e levantando a nossa bandeira da educação”, afirmou Marcus Marcelo.

Em seu pronunciamento, Fábio Vaz enfatizou que a criação do espaço é a realização de um planejamento conjunto e criticou o uso oportunista da bandeira da educação em períodos eleitorais, defendendo que a transformação real se faz com histórico de serviço prestado e união da categoria.

“Hoje é um passo fundamental na Casa Mais Educação, um projeto que o Marcus Marcelo sonhou e me convidou para fazer parte. O que nós estamos falando aqui ecoa no Tocantins inteiro. Em época de eleição, muitos colocam a educação e a saúde como prioridades, mas, na prática, isso não acontece. Nós temos o orgulho de caminhar ao lado da maior autoridade da educação do Brasil e do Tocantins, que é a professora Dorinha. Nós, Marcus, somos dois professores lutando por vocês. Acredito que um professor não deixa o outro sem auxílio ou apoio. Precisamos nos dar as mãos com confiança e lealdade. É assim que se faz política”, declarou Fábio Vaz.

Fábio Vaz relembrou sua origem e seus 20 anos de atuação na vida pública, passando por cargos nas esferas municipal, estadual e federal. O candidato pontuou que sua candidatura representa o cidadão trabalhador e a força da própria categoria dos educadores.

“Aqui fala o filho de uma professora, alguém que entende de educação, mas que, acima de tudo, entende e defende o ser humano. Eu não venho de família rica e não tenho pai rico para financiar minha eleição. Sou um trabalhador que já passou por todas as esferas públicas. Tenho muito orgulho do preparo que adquiri nesses 20 anos de vida pública, transformando a vida de alunos e professores em todo o Tocantins. Nossa caminhada é ao lado das pessoas, mostrando que é possível fazer uma política de professores, para professores e para a sociedade”, concluiu.

A Casa + Educação está localizada na Avenida Marginal Neblina, nº 1211 (ao lado da Big Lar), em Araguaína.