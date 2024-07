Fátima Coelho anuncia Gleidson Bueno como pré-candidato a vice-prefeito para chapa de reeleição em Guaraí

Por Redação

A prefeita e pré-candidata à reeleição em Guaraí, Fátima Coelho (União Brasil), anunciou, nesta terça-feira, 09, oficialmente a composição de sua chapa para a reeleição, tendo como pré-candidato a vice-prefeito o experiente parlamentar Gleidson Bueno.

Gleidson Bueno, casado e pai de dois filhos, possui uma trajetória política sólida e respeitada. Atualmente, ele está em seu terceiro mandato como vereador (1996/2000, 2017/2020 e 2021/2024), sendo o mais votado em todas as eleições que disputou. Além de sua atuação no legislativo municipal, Gleidson é servidor da Polícia Civil e já exerceu o cargo de vice-prefeito de Guaraí no período de 2000 a 2004. Ele também é filho do ex-prefeito Manoel de Paula Bueno, o que reforça seu compromisso e legado de serviço à comunidade.

A escolha de Gleidson Bueno como vice-prefeito evidencia a busca por uma administração eficiente e conectada com as necessidades da população de Guaraí. Sua vasta experiência e dedicação aos trabalhos do legislativo e na melhoria da cidade são qualidades que complementam a liderança da gestão de Fátima Coelho, formando uma dupla comprometida com o desenvolvimento e o bem-estar das famílias de Guaraí, parceria que vem desde que dividiram o plenário da Casa de Leis.

Ao fazer o anúncio do pré-candidato a vice-prefeito, Fátima Coelho ressaltou que o alinhamento com Gleidson Bueno tem o objetivo de dar continuidade ao trabalho realizado até agora, com foco em projetos que promovam melhorias significativas para Guaraí, por meio da união para continuar trabalhando na construção de um futuro cada vez melhor para todos os cidadãos do município localizado na região central do Estado.

Fonte: Ascom Fátima Coelho