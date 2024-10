FIETO contesta divergências na pesquisa feita pelo Instituto IPESPE em Palmas e busca nova empresa para o segundo turno

Por Wesley Silas

NOTA À IMPRENSA:

Pesquisa de intenções de votos FIETO/IPESPE para eleições municipais

Acerca da pesquisa de intenções de votos nas eleições municipais de 2024 em Palmas, Araguaína e Gurupi, contratada junto ao Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) informa que recebeu com estranheza a diferença entre o resultado final das eleições com a previsão feita no estudo da última rodada, divulgado no último dia 04 de outubro para a capital no site da Federação e redes sociais oficiais.

Um resultado nas urnas distante da margem de erro da pesquisa em Palmas não faz parte de nosso histórico de atuação nas eleições que, há mais de 10 anos, vem antecipando cenários de forma precisa contribuindo com o setor industrial e a comunidade.

Na defesa deste compromisso, a FIETO interpelou judicialmente o Instituto em questão a fim de esclarecer as circunstâncias da execução da prestação do serviço contratado.

Nesse sentido, a FIETO informa que iniciou a procura por outro instituto apto a realizar pesquisa para o segundo turno das eleições municipais na capital na busca de continuar contribuindo com informação de qualidade para o processo eleitoral.

A FIETO reafirma a lisura que sempre a norteou em suas ações e seu compromisso com a verdade.

Palmas, TO. 07 de outubro de 2024