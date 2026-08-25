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terça-feira, 25 agosto

Política

FIETO investe R$ 210 mil em pesquisa para avaliar disputa pelo Governo e Senado no Tocantins

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) contratou uma nova pesquisa eleitoral para medir o cenário da disputa por duas das principais cadeiras em jogo nas eleições de 2026: o Governo do Estado e o Senado. O levantamento, realizado pelo Paraná Pesquisas, terá custo de R$ 210 mil, pagos com recursos próprios da entidade. A coleta começou nesta terça-feira (25) e prevê entrevistas presenciais com 1.504 eleitores em diferentes regiões do Tocantins. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número TO-02900/2026 e possui margem de erro estimada em 2,6 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento terá foco exclusivo na disputa estadual, sem incluir perguntas relacionadas à eleição para presidente da República. As entrevistas devem ser concluídas na quinta-feira (27), mesma data em que será realizado o segundo debate entre os candidatos ao Governo do Tocantins, promovido pela FIETO em parceria com a TV Jovem Record. A expectativa é de que os resultados possam ser divulgados a partir de sexta-feira (28), oferecendo um novo retrato das intenções de voto no Estado em meio ao avanço da campanha eleitoral.

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