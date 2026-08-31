Final do Torneio Atleta do Amanhã e Caminhada no setor João Lisboa marcam o domingo de campanha de Eduardo Fortes

Por Redação

O domingo (30) de agenda do deputado estadual e candidato à reeleição Eduardo Fortes foi marcado por esporte, caminhada e visitas aos moradores de Gurupi. Durante o dia, o candidato prestigiou a final do Torneio Atleta do Amanhã, realizada no povoado Trevo da Praia, distrito de Gurupi, localizado a aproximadamente 70 quilômetros da sede do município. A competição reuniu cerca de 100 atletas, com a equipe Campo Bello conquistando o título e a Veteras ficando com o segundo lugar.

Idealizado há mais de sete anos pelo deputado, o Atleta do Amanhã faz parte de seus projetos sociais e reúne esporte e ação social. O evento esportivo foi organizado pela Associação Social Esportiva Fortes e Agricultura Familiar do Estado do Tocantins (ASEFAFTO). A iniciativa tem como proposta incentivar o futebol amador, ampliar a participação de jovens no esporte, proporcionar lazer e contribuir para a identificação de novos talentos.

No final do dia, Eduardo Fortes seguiu para o setor João Lisboa da Cruz, onde participou de uma caminhada e visitou moradores. É no setor que está instalada uma das Hortas Comunitárias do projeto, iniciativa que acompanha a trajetória de Eduardo Fortes desde o período em que atuava como vereador em Gurupi e que beneficia famílias e entidades.

Ao avaliar a agenda do domingo, Eduardo Fortes destacou a importância de estar próximo das pessoas e de iniciativas que geram oportunidades. “O que dá sentido ao nosso trabalho é ver pessoas reunidas, jovens encontrando no esporte uma oportunidade, famílias sendo alcançadas por ações que fazem diferença. É essa presença que nos mostra que vale a pena continuar trabalhando pelo Tocantins” concluiu.

Fonte: Ascom