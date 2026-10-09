“Flávio Bolsonaro escolheu a Professora Dorinha como sua candidata no Tocantins”, afirma Eduardo Gomes em encontro com prefeitos

Por Redação

Senador reeleito com 450.191 votos destacou o alinhamento entre os candidatos e pediu empenho das lideranças municipais na reta final da disputa pelo Governo do Estado

O senador Eduardo Gomes (PL), reeleito com 450.191 votos, reforçou o apoio do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), à Professora Dorinha (União Brasil) na disputa pelo Governo do Tocantins. A declaração ocorreu durante reunião na quinta-feira, 8, em Palmas, em uma semana marcada por encontros que reuniram cerca de 80 prefeitos, que reafirmaram o compromisso de trabalhar pela vitória da candidata no segundo turno.

“Não foi a professora Dorinha que anunciou apoio ao Flávio, porque ela não precisava. Ela votou no Bolsonaro em 2022 e o Bolsonaro pediu voto para ela. Foi o Flávio Bolsonaro que disse: ‘A minha candidata no Tocantins é Dorinha’. E a Dorinha seguiu e disse: ‘Flávio Bolsonaro 22’. Então, gente, é uma eleição da verdade”, afirmou Eduardo Gomes.

Ao comentar o cenário eleitoral, o senador defendeu uma atuação mais direta dos prefeitos e das lideranças políticas para esclarecer informações e ampliar o diálogo com os eleitores. Segundo ele, o resultado do segundo turno dependerá também da capacidade dos aliados de conversar com a população e enfrentar a circulação de informações falsas.

“É uma eleição que vai ser definida em saber contar a verdade e fazer com que as pessoas parem de ouvir mentiras”, disse. Gomes também pediu que os prefeitos intensifiquem a mobilização nos municípios, com presença nas comunidades e participação nos debates locais.

Mobilização nos municípios

Durante os encontros realizados ao longo da semana, os gestores municipais reafirmaram a lealdade à Professora Dorinha e o empenho na campanha. Para Eduardo Gomes, o momento exige que os aliados transformem o apoio político em trabalho direto junto aos eleitores.

O senador também destacou a força da representação política do grupo e citou o apoio do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), além da bancada federal eleita, como importantes para a continuidade de investimentos e a busca por recursos para os municípios.