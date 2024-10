Focada nas causas populares, jovem advogada Laena Brito destaca-se na corrida eleitoral para a Câmara de Gurupi

Por Redação

A jovem advogada Laena Brito, de 32 anos, tem se destacado na luta pelo assento na Câmara Municipal de Gurupi, apresentando uma proposta inovadora e centrada nas demandas da população. Com uma trajetória marcada por sua atuação em movimentos sociais voltados à moradia e liberdade dos trabalhadores, Laena busca representar as vozes daqueles que frequentemente não são ouvidos.

Com um background que inclui uma década de trabalho como advogada, Laena decidiu se engajar na política motivada pela necessidade de compreender e defender os direitos das pessoas mais necessitadas.

“Meu principal objetivo sempre foi promover justiça para quem realmente precisa”, declara a candidata, que se tornou membro do Movimento Casa Terra Trabalho e Liberdade (MCTTL). Neste papel, ela tem contribuído para a defesa de direitos fundamentais, como o acesso à moradia digna, geração de emprego e renda, e a promoção da liberdade dos trabalhadores em Gurupi e em todo o estado de Tocantins.

A experiência adquirida em instituições como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Conselho Regional de Assistência Social (CREAS) complementa sua trajetória. Laena, que se tem dedicado à causa da moradia popular, educação inclusiva e serviços de assistência às pessoas idosas, apresenta propostas que visam transformar Gurupi em uma cidade mais justa e acessível.

Um dos principais pilares de sua candidatura é a criação do “Gabinete nos Bairros”, uma iniciativa que busca aproximar a gestão municipal das comunidades. Com essa proposta, Laena pretende ouvir diretamente as demandas da população, promovendo uma representação mais consciente e ativa na Câmara.